Dallo yacht al pianoforte, dal paradiso dei tubi a quello dei parrucchieri

La Spezia - Ben affollati in questo inizio 2020 gli scaffali dell'Istituto vendite giudiziarie della Spezia, con sede in Piazza Dante Alighieri. Ce n'è anche per chi ama andar per mare: il prossimo 28 gennaio sarà venduto senza incanto uno yacht da oltre undici metri, prezzo base 27mila euro, valore stimato 30mila. Alga Marina, questo il nome dell'imbarcazione, è stata varata nel 1989 e nel 2003 si è giovata del rinnovo di impianti elettrico e idraulico. Ora si trova sul piatto delle aste giudiziarie per un fallimento datato 2013. Per chi preferisce gli spostamenti via terra, Piazza Dante propone un furgone, due jeep e un ciclomotore. Sono poi in corso due gare online per altrettanti blocchi di marmo stoccati a Castelnuovo Magra. Uno, da otto tonnellate, parte da 800 euro, l'altro, da oltre undici, parte da mille.



Sul piatto anche sei silos da 260 ettolitri ciascuno custoditi nell'area doganale a Santo Stefano di Magra. Vendita online scattata oggi per ognuno dei pezzi, base d'asta 1.500 euro. Vendita senza incanto il 15 gennaio invece per un impianto di refrigerazione che parte da 4.800 euro. Il 26 febbraio sarà il turno di un corposo blocco di materiale, prezzo base 15.370 euro: tubi di ogni sorta, bocchettoni, barre, valvole e tanto altro, centinaia di pezzi in arrivo da un fallimento del 2012. Iniziata oggi con base 944 euro una gara che può interessare a chi voglia metter su un negozio di parrucchiere (caschi, poltroncine, asciugacapelli, specchiere, sgabelli ecc.). Danze aperte anche per aggiudicarsi un pianoforte August Forster che parte da 1.200 euro. E tra gli immobili, occhio ai tredici box auto all'asta a Brugnato (vendita senza incanto a fine mese, base 68mila euro) e al più costoso lotto attualmente presente nel carnet dell'Istituto, cioè un capannone artigianale in Via Pallodola a Sarzana, che parte da oltre 200mila euro. Tutte le informazioni e i dettagli sul sito dell'Ivg.