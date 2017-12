Dalle parrocchie alla bocciofila, 100mila euro dalla Fondazione al terzo settore

L'elenco di tutti i beneficiari.

La Spezia - Fondazione Carispezia, nell’ultimo Consiglio di Amministrazione dell’anno, ha deliberato oltre 100 mila euro per il sostegno all’attività annuale di 89 fra associazioni senza fine di lucro ed enti ecclesiastici/religiosi attivi sul territorio della provincia della Spezia e della Lunigiana, che hanno partecipato al bando di erogazione n. 5 del 2017, chiuso il 30 novembre scorso.

L'elenco delle richieste ammesse a contributo è disponibile sul sito della Fondazione (www.fondazionecarispezia.it) nella sezione Contributi/Bandi.

Il bando era riservato ad associazioni senza fine di lucro che hanno svolto nel 2017 attività in almeno uno dei seguenti ambiti: supporto alle varie forme di povertà; attività sportiva finalizzata allo sviluppo socio-educativo di giovani e/o persone disabili; attività di socializzazione rivolta agli anziani; interventi di protezione civile e di tutela ambientale del territorio di riferimento. Potevano inoltre partecipare al bando anche gli enti ecclesiastici/religiosi che hanno svolto, sempre nel corso del 2017, attività di supporto alle varie forme di povertà o interventi di piccola manutenzione su immobili e/o attrezzature destinati alle attività svolte in ambito socio-educativo.

La valutazione per l'assegnazione del contributo si è basata sui seguenti criteri: priorità evidenziate dagli ambiti del bando; dimensione dell’organizzazione e del relativo ambito di attività; numero e tipologia di beneficiari coinvolti; costi sostenuti per lo svolgimento e/o la realizzazione delle attività; azioni svolte in aree territoriali che hanno beneficiato di limitati interventi della Fondazione nel corso dell’esercizio 2017.



Richieste ammesse a contributo:

ASD BORGATA MARINARA-LERICI

ASD CENTRO SPORT AVVENTURA-SARZANA

ASD CIRCOLO PARROCCHIALE PRIMAVERA NICOLISOLA-ORTONOVO

ASD CIRCOLO TENNIS ACAM-LA SPEZIA

ASD LUNI CALCIO-ORTONOVO

ASD LUNI GLOBAL SPORT-ORTONOVO

ASD PALLAVOLO DON BOSCO-LA SPEZIA

ASD POLISPORTIVA SPEZZINA DISABILI-LA SPEZIA

ASD SCUOLA BASKET DIEGO BOLOGNA-LA SPEZIA

ASD SOCIETÀ DI GINNASTICA PRO ITALIA-LA SPEZIA

ASD SPEZIA BASKET CLUB-LA SPEZIA

ASD SPEZIA NUOTO-LA SPEZIA

ASD UISP NUOTO VALDIMAGRA-SARZANA

ASD VELA TRADIZIONALE-BEVERINO

ASS. "MISSIONE 2000"-LA SPEZIA

ASS. AIDEA-LA SPEZIA

ASS. ANTEAS-LA SPEZIA

ASS. AUSER-LA SPEZIA

ASS. BETANIA AMICI DEL SERMIG-LA SPEZIA

ASS. BOCCIOFILA CHIAPPA-LA SPEZIA

ASS. CAMMINARE INSIEME-LA SPEZIA

ASS. CENTRO DI AIUTO ALLA VITA- LA SPEZIA

ASS. CENTRO DI FORMAZIONE E CULTURA NICCOLÒ V-SARZANA

ASS. CLUB ALPINO ITALIANO-LA SPEZIA

ASS. CROCE ROSSA ITALIANA-COMITATO DELLA SPEZIA

ASS. CROCE ROSSA ITALIANA-COMITATO DI AMEGLIA

ASS. GRUPPI DI VOLONTARIATO VINCENZIANO REGIONE LIGURIA-LA SPEZIA

ASS. GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE ARCI VAL DI MAGRA-SARZANA

ASS. GRUPPO DI VOLONTARIATO VINCENZIANO-LERICI

ASS. GRUPPO DI VOLONTARIATO VINCENZIANO-SARZANA

ASS. GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO TAVARONE-MAISSANA

ASS. HERMES RADIO CLUB-SANTO STEFANO MAGRA

ASS. LA MISSIONE SPORTIVA-SARZANA

ASS. LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI-LA SPEZIA

ASS. LETIZIA NEL CUORE-LA SPEZIA

ASS. NAZIONALE CARABINIERI-LERICI

ASS. OPERA SAN VINCENZO DIPENDENTI OTO MELARA-LA SPEZIA

ASS. PAZIENTI ENDOCRINI-LA SPEZIA

ASS. PRO LOCO-FOSDINOVO

ASS. PROTEZIONE CIVILE GEV LA SPEZIA-S. STEFANO MAGRA

ASS. RADIO MARCONI CB "PROTEZIONE CIVILE"-S. STEFANO MAGRA

ASS. SPORTIVE SOCIALI ITALIANE COMITATO LIGURIA-SARZANA

ASS. UISP COMITATO TERRITORIALE LA SPEZIA E VAL DI MAGRA

ASS. UNIVERSITÀ DELLE TRE ETÀ-LERICI

ASS. UNIVERSITÀ DELLE TRE ETÀ-PONTREMOLI

ASS. VOLTALACARTA-CASTELNUOVO MAGRA

CHIESA BATTISTA DELLA SPEZIA

PARROCCHIA MARIA AUSILIATRICE-LA SPEZIA

PARROCCHIA NOSTRA SIGNORA DELLA NEVE-LA SPEZIA

PARROCCHIA NOSTRA SIGNORA DEL SOCCORSO-VEZZANO LIGURE

PARROCCHIA PREZIOSISSIMO SANGUE-ORTONOVO

PARROCCHIA SACRO CUORE DI GESÙ-CASTELNUOVO MAGRA

PARROCCHIA SAN BERNARDO ABATE-LA SPEZIA

PARROCCHIA SAN CARLO BORROMEO-BORGHETTO VARA

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA DECOLLATO-LERICI

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA-MIGLIARINA LA SPEZIA

PARROCCHIA SAN GIUSEPPE-LA SPEZIA TERMO

PARROCCHIA SAN LEONARDO ABATE-FOLLO ALTO

PARROCCHIA SAN LORENZO MARTIRE-TIVEGNA

PARROCCHIA SAN MARTINO VESCOVO-PIAN DI FOLLO

PARROCCHIA SAN MAURIZIO MARTIRE-BORGHETTO VARA FRAZ. POGLIASCA

PARROCCHIA SAN NICOLA DI BARI-RICCÒ DEL GOLFO

PARROCCHIA SAN NICOLÒ DI BARI-BORGHETTO VARA FRAZ. RIPALTA

PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO-LA SPEZIA MAZZETTA

PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO-ORTONOVO

PARROCCHIA SAN ROCCO-ARCOLA

PARROCCHIA SANT’ANTONIO GIANNELLI-LA SPEZIA

PARROCCHIA SANT'APOLLINARE-VALERIANO

PARROCCHIA SANT'ANDREA APOSTOLO- BORGHETTO VARA FRAZ. L'AGO

PARROCCHIA SANT'EUTICHIANO PAPA-SARZANA

PARROCCHIA SANTA CROCE-BEVERINO

PARROCCHIA SANTA LUCIA-LERICI

PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA - FOLLO

PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA-VEZZANO LIGURE

PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA E SAN MARCO-SESTA GODANO

PARROCCHIA SANTA MARIA DEL MOLINELLO-VEZZANO LIGURE

PARROCCHIA SANTA MARIA LAURETANA-CALICE AL CORNOVIGLIO

PARROCCHIA SANTA MARIA MADDALENA-CASTELNUOVO MAGRA

PARROCCHIA SANTA MARIA-CALICE AL CORNOVIGLIO

PARROCCHIA SANTA RITA DA CASCIA-LA SPEZIA

PARROCCHIA SANTISSIMA ANNUNZIATA - CEPARANA

PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE-FILATTIERA

PARROCCHIA SS GIOVANNI E AGOSTINO-LA SPEZIA

PARROCCHIA SS MARGHERITA E NICOLÒ-CALICE AL CORNOVIGLIO

PARROCCHIA SS. STEFANO E MARGHERITA-ARCOLA

PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA-LA SPEZIA

SSD LERICI SPORT-LERICI

SSD RUGBY CLUB SPEZIA-LA SPEZIA

SSD SPORT CLUB VIRTUS-LA SPEZIA