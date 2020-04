Dalle 12 di oggi si possono presentare le domande per i buoni spesa

La Spezia - Alle 12 di oggi scatta l'apertura dei termini per la presentazione delle domande per l’assegnazione di buoni spesa a favore di quanti stanno subendo effetti economici negativi derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19. Interventi urgenti, dunque, a favore di persone o famiglie in condizione di disagio economico e sociale causato dalla situazione emergenziale in atto.



Complessivamente, il Comune della Spezia ha a disposizione 494.000 euro finalizzati ad arginare gli effetti della crisi sociale derivata dall’emergenza coronavirus.

Il buono sarà erogato una tantum e l’importo non potrà superare 450 euro.



Le modalità per accedere al contributo.

L’importo sarà erogato, come di seguito determinato, tenendo conto del numero di componenti del nucleo familiare e della loro età:

- 100 euro: 1 adulto

- 150 euro: minore di età compresa tra 0 – 6 anni

- 100 euro: minore di età compresa da 6 a 18 anni



L’erogazione del contributo economico avverrà nei limiti dei fondi disponibili.



I requisiti per chiedere il contributo sono:

- essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all’Unione Europea o di uno Stato non aderente all’Unione Europea, ma con permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità;



- di essere residente nel Comune della Spezia;



- essere esposto agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 in quanto ha perso il lavoro, ha sospeso o chiuso attività e non ha liquidità per il proprio sostentamento, soggetto con lavoro intermittente oppure che non riesce, in questa fase dell’emergenza Covid-19, ad acquistare beni di prima necessità alimentare;



- di non aver percepito nel mese di marzo 2020, unitamente a tutti i componenti del proprio nucleo familiare, entrate derivanti da cespiti quali affitti, rendite, ecc. utili ad acquistare beni di prima necessità alimentare;



- di non aver percepito nel mese di marzo 2020, unitamente a tutti i componenti del proprio nucleo familiare, alcun sostegno pubblico di provenienza statale, regionale e/o comunale oppure, alternativamente, di beneficiare del seguente intervento: indicare tipologia (es. Reddito di Cittadinanza, REI, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, contributi economici comunali, Emporio Solidale ecc.): __________________________________ per l’importo di €___________mensile;



- di essere in possesso, come nucleo familiare, di uno o più conti correnti bancari e/o postali la cui disponibilità complessiva alla data del 29/03/2020 non superi il limite di Euro 6.000,00 per la persona sola, incrementato di 2.000€ per ogni componente familiare successivo al primo (fino ad un massimo di 10.000€).



I criteri, i tempi, le modalità. Sarà data priorità ai richiedenti non assegnatari di sostegno pubblico. Ove, al termine del periodo emergenziale, stabilito con i relativi provvedimenti statali, risultassero delle risorse residue relative al finanziamento di questi buoni, si procederà alla ridistribuzione delle risorse stesse tra coloro i quali hanno presentato domanda e sono assegnatari di sostegno pubblico. Nel caso ciò avvenisse l’importo del buono spesa spettante sarà calcolato in proporzione all’entità del sostegno pubblico già presente. Per l’accesso al contributo i cittadini in possesso dei requisiti previsti dovranno presentare un’apposita domanda a partire dalle ore 12 di venerdì 3 aprile fino alle ore 23.59 del 13 aprile utilizzando esclusivamente il modulo disponibile sul sito internet istituzionale all’indirizzo www.comune.laspezia.it. Le domande dovranno pervenire solo ed esclusivamente all’indirizzo e-mail buonospesa@comune.sp.it fino al 13/4/2020, prorogabile in virtù dell’emergenza Covid-19, e comunque entro e non oltre le date emergenziali previste e stabilite con appositi provvedimenti statali. Solo in caso di indisponibilità di indirizzo mail la persona può contattare i seguenti numeri 0187/745670 oppure 0187/745642 per concordare diversa ed eccezionale modalità di consegna della domanda. La comunicazione di accesso al buono e relative modalità di utilizzo saranno comunicate all’indirizzo mail indicato dal richiedente nella domanda e/o con altri canali istituzionali.