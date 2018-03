Dalla casa cantoniera al magazzino merci, le Ferrovie fanno cassa

O almeno ci provano. Immobili spezzini messi all'asta da Ferservizi.

La Spezia - Fare un po' di cassa male non fa. Lo sanno bene anche le Ferrovie, che, attraverso la società Ferservizi, si occupa della vendita del patrimonio immobiliare targato Fs. Recentemente è stato venduto per oltre 120mila euro un immobile al numero 1 di Via Sabotino alla Spezia. Secondo piano, cinque camere, 160 metri, naturalmente - vista l'appartenenza alle Ferrovie dello Stato - a un passo dai binari. Sono invece in definizione le pratiche per lasciare andare l'ex magazzino merci ferroviario in Via Valdellora. Trecento metri di immobile, più ambia area pertinenziale circostante e aree urbane limitrofe da quasi 900 metri. Ferservizi lo bandirà partendo da una base d'asta di 135mila euro.



E sempre in Via Valdellora, al numero 10, sorge il terzo e ultimo immobile spezzino che le Ferrovie hanno intenzione di alienare. Si tratta di un appartamento collocato al primo piano di una ex casa cantoniera. Cucina, tre camere da letto e bagno, per un totale di 96 metri quadrati. Certo, il bene non scoppia di salute - lo stato di conservazione è quello che è - e manca l'impianto di riscaldamento. L'asta per questo immobile si è già tenuta ma è andata deserta: è comunque possibile farsi avanti in ogni momento per accaparrarselo: si parte da 96mila euro.



Gli interessati devono andare sul portale 'Vendite' di Ferservizi: lì ci sono tutti i contatti utili. Risponde Firenze, riferimento per le cose ferroviarie spezzine.