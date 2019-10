Dall'idea all'esperienza, per scoprire un territorio

La Spezia - Terzo giorni di incontri e scambi per il "Workshop active lesure" che punta alla destagionalizzazione del territorio. Dalla parte "astratta" si arriva a quella esperienziale per scoprire meglio il territorio comunale della Spezia. Il luogo di ritrovo, questo pomeriggio, è stato davanti al Comune dove sono partiti tre tour.

Uno dedicato alla Vespa elettrica di Doteve con una degustazione di olio a Montalbano, uno all'insegna del trekking alla scoperta delle antiche vie delle mulattiere che collegano Carozzo, la Foce accompagnato da una degustazione di vino e olio e un altro dedicato all'esplorazione delle vie del centro storico ma a passo svelto.

"C'è grande entusiasmo - ha detto l'assessore al Turismo Paolo Asti -. Questa iniziativa voluta dal Comune della Spezia, da quello di Porto Venere, Riccò del Golfo, il Parco Nazionale delle Cinque Terre con i Comuni della Lunigiana dimostra che non basta un Comune da solo. Deve essere un golfo intero a lavorare in un progetto condiviso".

Assieme al gruppo "Travel" sono state messe a sistema le associazioni di categoria e quella della Rete di imprese turistiche dell'Alto Tirreno. "Ci siamo presentati - hanno spiegato dalla Rete - al bee to bee con oltre venti imprese. In questa fiera abbiamo messo direttamente in contatto buyers esellers".



Al termine delle escursioni i feedback sono positivi. I tre tour sono partiti in contemporanea. "Sono molto soddisfatti - spiega la guida Diego Savani che ha accompagnato gli ospiti per le antiche mulattiere al termine della quale c'è stata una piccola degustazione- e non hanno avvertito la minima stanchezza".

Dal tour del centro storico Carola racconta, poco prima di raggiungere Via Marsala per la degustazione: "Abbiamo percorso tutta la parte del molo per poi salire sulle scalinate alla scoperta dei palazzi di Art nouveau per poi raggiungere la statua di Garibaldi. Gli ospiti che ho accompagnato si sono detti molto soddisfatti anche se hanno avvertito un po' di stanchezza sulle scalinate".

Anche dal giro sulla Vespa elettrica l'umore è alto e si è conclusa con una degustazione accompagnata dalle spiegazioni di un sommelier. "I buyers che abbiamo accompagnato - spiega Marta che li ha guidati - sono rimasti molto colpiti dalle colline spezzine e hanno chiesto molte informazioni anche sui servizi di Doteve. Il Castello San Giorgio ha attirato moltissimo la loro attenzione e hanno chiesto moltissime informazioni. Arrivati a Montalbano sono rimasti letteralmente estasiati dalla vista".

La serata si sposta nuovamente a Riccò del Golfo dove il Comune ha messo a disposizione come mezzi di trasporto quelli della Protezione civile, perché proprio dalla nottata scatta l'allerta meteo gialla.