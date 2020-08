Dall’Inail 65 milioni di euro per la salute e la sicurezza nelle micro e piccole imprese

La Spezia - Dopo la revoca del bando Isi 2019, prevista nel decreto Rilancio per finanziare la realizzazione di interventi straordinari anti-Covid nei luoghi di lavoro, il 15 luglio al via la procedura per l’assegnazione dei fondi stanziati con il nuovo avviso pubblico, che sostiene con incentivi a fondo perduto l’acquisto o il noleggio con patto di acquisto di trattori e macchinari sicuri e meno inquinanti

Il nuovo bando prevede uno stanziamento di 65 milioni di euro per la salute e la sicurezza nelle micro e piccole imprese agricole, ponendosi l’obiettivo di sostenere - con incentivi a fondo perduto - l’acquisto o il noleggio con patto di acquisto di nuovi macchinari e attrezzature di lavoro, che abbiano soluzioni innovative volte a migliorarne il rendimento e la sostenibilità, abbattere le emissioni inquinanti e assicurare maggiore sicurezza riducendo i fattori di rischio per gli operatori.

Lo stanziamento per la Liguria è pari a 700.000 euro, così suddivisi:

€ 500.000 Asse di finanziamento destinato alla generalità delle imprese agricole

€ 200.000 Asse di finanziamento destinato ai giovani agricoltori, organizzati anche in forma societaria.

Il contributo in conto capitale per ogni progetto ammesso al finanziamento è pari al 40% per la generalità delle imprese agricole e al 50% per i giovani agricoltori, tra un minimo di mille e un massimo di 60mila euro ed è cumulabile con i benefici concessi per far fronte all’emergenza sanitaria ed economica da Covid-19.

La presentazione delle domande di finanziamento avverrà in modalità telematica, attraverso una procedura “valutativa a sportello”.

La prima fase dedicata all’inserimento online dei progetti, ha preso il via il 15 luglio per concludersi il 24 settembre.





Per saperne di più: https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/agevolazioni-e-finanziamenti/incentivi-alle-imprese/bando-isi-agricoltura-2019-2020.html