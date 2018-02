Dall’11 al 13 febbraio Cna Turismo partecipa alla Bit di Milano

La Spezia - In collaborazione con il Sistema Turistico Locale – Golfo dei Poeti, Val di Magra e Val di Vara e il consorzio Liguria Together, le imprese le imprese spezzine che operano nel settore turistico associate alla Cna parteciperanno alla Borsa Internazionale del Turismo, storica manifestazione organizzata da Fiera Milano.

Da oltre trent’anni la BIT favorisce l’incontro tra decision maker, esperti del settore e buyer accuratamente selezionati e profilati, provenienti dalle aree geografiche a più alto tasso di crescita economica e da tutti i settori della filiera.



“Siamo molto orgogliosi di partecipare per la prima volta a questa prestigiosa e importante Fiera – commenta Carola Baruzzo referente sindacale CNA Turismo La Spezia -, si apre una stagione in cui CNA vuole fare da protagonista del settore turistico insieme alle aziende del territorio che sostiene e rappresenta. Realtà che sempre di più si vogliono distinguere nel mercato locale per qualità e capacità di innovazione perché il trend positivo del turismo nello spezzino ha bisogno di consolidarsi e le imprese che operano nel settore sono protagoniste nel conseguire questo risultato”.



L’iniziativa concede alle aziende partecipanti la possibilità di attivare nuovi rapporti commerciali, sviluppare nuovi canali di distribuzione, partecipare a convegni e momenti di formazione sulle nuove tendenze del settore. Il nuovo format è stato promosso dalla customer insight realizzata da GRS, società che svolge attività di Ricerca, Customer Satisfaction, Business Intelligence e Value Creation nel settore fieristico, annoverando un portfolio di oltre 1.000 fiere a livello globale, che ha raccolto la valutazione di visitatori ed espositori della scorsa edizione: più del 91,6% dei partecipanti a BIT ha confermato l’importanza di Milano come città ideale per lo svolgimento di una fiera sul Turismo.



Lo scorso anno hanno partecipato quasi 50.000 visitatori, 1.850 giornalisti, 1.496 espositori che hanno dato vita a 16.353 appuntamenti di business fra gli operatori dell'offerta e quelli dell'intermediazione turistica provenienti dall'Europa (38%), Italia (33%), Americhe (13%), Asia (10%) e altri Paesi (Oceania, Africa).



Durante la fiera si svolgeranno diversi incontri previsti da un’agenda di appuntamenti elettronica tra buyers italiani ed esteri e gli espositori che saranno valorizzati attraverso il catalogo “Bella Liguria” (www.bellaliguria.it).

Le imprese spezzine della Cna saranno al Padiglione 3 Stand G38 G42.