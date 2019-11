Dal 22 novembre al 6 gennaio Via Sarzana a doppio senso di marcia

La Spezia - Buone notizie per i commercianti della zona di Migliarina e per chi, sotto Natale, vuole recarsi lì per fare shopping: da venerdì 22 novembre a domenica 6 gennaio 2020 Via Sarzana verrà ripristinata, in forma sperimentale, a doppio senso. Lo annuncia l'assessore alla mobilità Kristopher Casati, che sottolinea: "Si tratta di un intervento motivato dalla scelta di favorire la mobilità e di rendere più semplice l’accesso alla zona di Migliarina nel periodo che precede il Natale, anche in considerazione dei maggiori flussi di traffico provenienti da fuori città. Dunque non solo un regalo di Natale per i commercianti, ma anche un provvedimento per far fluidificare il traffico".



"Ovviamente in un periodo di crisi - prosegue l’assessore alle Attività produttive Lorenzo Brogi - questo significa poter aiutare il commercio e i negozi di vicinato, importantissimi per la lotta contro il degrado e per la sicurezza dei quartieri. Un commercio vivo significa quartieri sicuri e accoglienti. L’apertura della strada a doppio senso è un chiaro segnale di sostegno del tessuto commerciale locale".