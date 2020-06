Da Val di Magra e Cinque Terre i migliori vini d'Italia. Parola di Vinitaly

La Spezia - I migliori vini d'Italia sono quelli liguri e la Cantina dell'anno è la Cantina Lunae Bosoni. E' quanto emerge da "5 Star Wines", il concorso targato Vinitaly che ha premiato due vini liguri come migliori d'Italia tra i vini bianchi e i vini dolci. Lo riporta Ansa nel riportare l'Enoteca regionale ligure. Come detto tra le aziende vitivinicole insignite di prestigiosi premi c'è appunto Cantine Lunae Bosoni che si è aggiudicata il riconoscimento più ambito: il premio speciale "Cantina dell'anno - Gran Vinitaly 2020" a cui si aggiunge un altro premio importante, quello di Miglior vino bianco d'Italia con il Colli di Luni Doc Vermentino "Etichetta Nera" 2019 con un punteggio di 96/100. Tra i migliori vini d'Italia, secondo" 5 Star Wines", c'è anche altro vino ligure: il Cinque Terre Sciacchetrà DOP 2018 dell'Azienda Agricola Possa di Riomaggiore di Samuele Heydi Bonanini giudicato come Miglior vino dolce con 98 punti su 100.



"5 Star Wines". L'elenco dei vini liguri inseriti nella prestigiosa guida targata Vinitaly



Cantina dell’anno - Gran Vinitaly 2020

Cantine Lunae Bosoni S.R.L.

Luni (Sp)



Migliori vini – Miglior vino bianco

Colli Di Luni Doc Vermentino “Etichetta Nera” 2019

Cantine Lunae Bosoni S.R.L. - Luni (Sp)

Punteggio 96

Migliori vini – Miglior vino dolce

Cinque Terre Schiacchetrà Dop 2018

Azienda Agricola Possa Di Bonanini Samuele Heydi - Riomaggiore (Sp)

Punteggio 98

Colli di Luni doc Vermentino “Numero Chiuso” 2016

Cantine Lunae Bosoni S.R.L. - Luni (Sp)

Punteggio: 96

Riviera Ligure di Ponente Doc Granaccia “Ligagna” 2018

Tenuta Maffone - Pieve Di Teco (Im)

Punteggio: 93

Riviera Ligure di Ponente Doc Pigato Superiore “Giuanò” 2017

Tenuta Maffone - Pieve Di Teco (Im)

Punteggio: 93

Colli di Luni Doc Bianco “Gladius” 2019

Azienda Agricola Federici - Luni (Sp)

Punteggio: 92

Colli di Luni Doc Vermentino “Sarticola” 2019

Azienda Agricola Federici - Luni (Sp)

Punteggio: 92

Colli di Luni Doc Vermentino “Fosso Di Corsano” 2018

Terenzuola Di Ivan Giuliani & C. Società Agricola Semplice - Fosdinovo (Ms)

Punteggio: 92

Colline savonesi Igt Bianco Passito 2015

Azienda Agricola Durin Di Basso Antonio - Ortovero (Sv)

Punteggio: 92

Colli Di Luni Doc Vermentino “Oro D’ise’e” 2019

Azienda Agricola Federici - Luni (Sp)

Punteggio: 91

Colli di Luni Doc Vermentino “Solaris” 2019

Azienda Agricola Federici - Luni (Sp)

Punteggio: 91

Riviera Ligure di Ponente Doc Pigato “Géva” 2018

Azienda Agricola Durin Di Basso Antonio - Ortovero (Sv)

Punteggio: 91

Vino Spumante di Qualità Brut “Bàsura Obscura” N.D.

Azienda Agricola Durin Di Basso Antonio - Ortovero (Sv)

Punteggio: 91