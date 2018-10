Cybersecurity e saldatura 4.0, tempo di workshop per il DIH

La Spezia - Mercoledì 24 ottobre, il Digital Innovation Hub Liguria del Sistema Confindustriale, in collaborazione con Confindustria La Spezia, organizza due workshop sui temi della cibersecurity e della saldatura 4.0. I seminari rientrano nel Progetto Community 4.0 finalizzato ad individuare e stimolare le potenzialità delle imprese liguri rispetto agli attuali processi di digitalizzazione, supportandone la crescita e l’innovazione tecnologica. In questa prospettiva, hanno preso avvio a livello regionale, un ciclo di workshop a spiccata specificità, volti ad approfondire le implicazioni della trasformazione digitale per tipologia di settore/mercato.



I due incontri in programma alla Spezia il prossimo mercoledì avranno il seguente svolgimento.



CYBERSECURITY: CONOSCERE PER PREVENIRE (ore 10.00 - 12.30), interverranno: Guido Conforti, Direttore Digital Innovation Hub Liguria; Sandro Pellerano, Liguria Digitale; Marcello Montecucco, CEO Haruspex; Gruppo di lavoro Impresa 4.0 ASDAI Liguria;



IMPRESA 4.0 NELLE ATTIVITA’ DI SALDATURA (ore 14.30 - 17.30), interverranno: Guido Conforti; Aldo Cella, Founder CAsoftware; Stefano Pinca, Dirigente responsabile della Divisione R&D e Academy Istituto Italiano della Saldatura; Sandro Santamaria, Amministrazione Delegato Roboteco; Enrico Spinelli, Cento di supporto e sperimentazione navale della Marina Militare; Gruppo di lavoro Impresa 4.0.



La partecipazione ai workshop è gratuita ma riservata ad un numero massimo di 30 partecipanti (per seminario) ammessi secondo l’ordine di arrivo d’iscrizione da inviarsi a segreteria@dihliguria.it. Nella fascia oraria 13.00 - 14.30, per chi fosse interessato, sarà possibile richiedere un incontro diretto con i referenti del Digital Innovation Hub Liguria e del Gruppo di lavoro Impresa 4.0 ASDAI Liguria.



Per info: Luca Cardini, Confindustria La Spezia, 0187.725203

cardini@confindustriasp.it