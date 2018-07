Crollano gli acquisti, gli spezzini "rifiutano" i saldi del centro

Un grido dall'allarme si leva dal centro storico. Mentre la scontistica si alza, diminuiscono le presenze dentro gli esercizi.

La Spezia - Le perdite ci sono già. I commercianti con fatica cercano di destreggiarsi tra il rinnovo delle vetrine e i cartellini da cambiare per segnare ulteriori sconti. I saldi sono cominciati da ormai due settimane e i benefici, a detta degli operatori, non si vedono.

Ed è un nuovo grido d'allarme quello che si leva dai negozianti, che dopo le incomprensioni di inizio estate si trovano a fare i conti con le casse davvero magre.

"Non riusciamo a capire cosa stia succedendo - spiegano - . In molti hanno già attuato il taglio del 50 per cento sui prezzi ma gli acquirenti non ci sono. Se l'hanno scorso le perdite fino al trenta per cento si contavano verso la fine dei 45 giorni, a sole due settimane notiamo un calo drastico e siamo davvero preoccupati".



Il centro storico quest'estate, salvo gli eventi delle ultime settimane, è stato meno vissuto e nonostante le aperture straordinarie l'abitudine ti tornare non è ancora diventata una realtà. "Abbiamo notato - proseguono alcuni commercianti del centro - anche un minor passaggio da parte degli equipaggi delle crociere. A meno che non ci sia un'improvvisa ripresa nelle prossime settimane questi rischiano di essere dei saldi da dimenticare".



Fiato sospeso dunque fino al 14 agosto. La strada è sempre più tortuosa per il commercio spezzino e serviranno nuove idee per riprendersi. Gli occhi sono puntati anche alle giornate dedicate alla disfida remiera quando si terrà "Gustiamo il palio" ma a pensarci bene ad agosto manca ancora un po'.