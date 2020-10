Crocieristi in centro, Costa Smeralda è ritornata

La Spezia - Costa Smeralda, l’ammiraglia di Costa Crociere alimentata a LNG (gas naturale liquefatto), ha fatto scalo oggi nel porto della Spezia per la sua prima crociera dopo la pausa per l’emergenza Covid-19.

L’itinerario di una settimana della nave di Costa, che è la terza della compagnia a rientrare in servizio, prevede cinque partenze dalla Spezia, dall’11 ottobre all’8 novembre 2020, dedicate alla riscoperta, in sicurezza, del meglio dell’Italia, con scali a Cagliari, Napoli, Messina e Civitavecchia/Roma e Savona.

Oltre a Costa Smeralda, dal 22 ottobre arriverà alla Spezia anche AIDAblu di AIDA Cruises, marchio tedesco del Gruppo Costa, che farà scalo alla Spezia tutti i giovedì sino a inizio dicembre nell’ambito di un itinerario di sette giorni dedicato interamente all’Italia. Per la prossima stagione invernale la grande novità sarà il debutto della nuova nave Costa Firenze, in costruzione presso lo stabilimento Fincantieri di Marghera (Venezia), espressione dell’inimitabile gusto italiano, il cui design trae ispirazione dal Rinascimento fiorentino nel suo massimo splendore. A partire dal 28 dicembre 2020, sino a marzo 2021, Costa Firenze sarà alla Spezia tutti i lunedì per crociere di una settimana che toccheranno anche Genova, Napoli, Valencia, Barcellona e Marsiglia. Nel 2021 Costa posizionerà alla Spezia Costa Pacifica, che farà scalo tutte le settimane da aprile sino a fine anno.

Costa Smeralda è una vera e propria “smart city” itinerante, dove si applicano tecnologie sostenibili e concetti di economia circolare per ridurre l’impatto ambientale. Grazie all’utilizzo dell’LNG, Costa Smeralda è in grado di eliminare quasi totalmente le emissioni di ossidi di zolfo (zero emissioni) e particolato (riduzione del 95-100%), riducendo significativamente anche le emissioni di ossido di azoto (riduzione diretta dell’85%) e di CO2 (riduzione sino al 20%). L’intero fabbisogno giornaliero di acqua della nave viene soddisfatto trasformando direttamente quella del mare, tramite l’utilizzo di dissalatori; il consumo energetico è ridotto al minimo grazie a un sistema di efficientamento energetico intelligente; a bordo viene effettuato il 100% di raccolta differenziata e il riciclo di materiali quali plastica, carta, vetro e alluminio.



Come per le altre due navi Costa già rientrate in servizio, sulle crociere di Costa Smeralda è prevista l’applicazione del Costa Safety Protocol, il protocollo sviluppato dalla compagnia insieme a un panel di esperti scientifici, che contiene nuove misure operative adeguate alle esigenze della situazione COVID-19, perfettamente conformi alle disposizioni in materia definite dalle autorità italiane ed europee. Il Costa Safety Protocol prende in considerazione ogni aspetto dell’esperienza in crociera, dalla prenotazione sino al rientro a casa. Le misure principali comprendono test con tampone per tutti gli ospiti e l’equipaggio prima dell’imbarco, controllo della temperatura ogni volta che si scende e si rientra in nave, visite delle destinazioni solo con escursioni protette, distanziamento fisico a bordo e nei terminal anche grazie alla riduzione del numero di passeggeri, nuove modalità di fruizione dei servizi di bordo, potenziamento della sanificazione e dei servizi medici, utilizzo della mascherina protettiva quando necessario.