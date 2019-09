Crociere, logistica, sostenibilità: blue economy protagonista in Confindustria

La Spezia - Il prossimo martedì 1 ottobre alle ore 14.00, si terrà alla Spezia in Sala Pozzoli di Confindustria La Spezia, un importante evento promosso da Confindustria Piccola Industria nazionale dal titolo “Blue Economy: National Strategic Asset”.



Organizzato dai Comitati Piccola Industria di Confindustria Liguria e Confindustria La Spezia, con la collaborazione di Scuola Nazionale Trasporti e Logistica, vedrà la partecipazione del Presidente nazionale Piccola Industria Carlo Robiglio.



Daranno avvio ai lavori, Francesca Cozzani, Presidente di Confindustria La Spezia, Fausto Agostini, Presidente Comitato Regionale Ligure Piccola Industria Confindustria Liguria, Renato Goretta, Presidente Comitato Piccola Industria Confindustria La Spezia.



Seguirà la tavola rotonda finalizzata ad analizzare alcuni tra i più determinanti temi dell’economia del mare, quali: fiscalità, logistica, crocieristica e sostenibilità. A parlarne: Sara Armella, Fondatrice Studio “Armella & Associati”; Maurizio Da Bove, Direttore Scientifico Scuola Nazionale Trasporti e Logistica; Ana Karina Santini, Director Commercial Development EMEA Royal Caribbean Cruises Ltd; Daniele Testi, Direttore Marketing e Comunicazione Contship Italia – Presidente di SoS-Logistica. A moderare, Raoul de Forcade de Il Sole 24 Ore.



Chiuderà i lavori, Carlo Robiglio, Presidente Piccola Industria Confindustria.



L’evento è aperto a tutti previa registrazione. Il form on line disponibile sul sito: www.confindustriasp.it



Programma



Ore 14.00

Ore 14.15



Ricevimento ospiti

Saluti e introduzione

Francesca Cozzani - Presidente Confindustria La Spezia

Fausto Agostini - Presidente Comitato Regionale Ligure

Piccola Industria Confindustria Liguria

Renato Goretta - Presidente Comitato Piccola Industria

Confindustria La Spezia



Ore 14.45



Ore 16.30



Tavola rotonda

Partecipano

Sara Armella - Fondatrice Studio "Armella & Associati"

Maurizio Da Bove - Direttore Scientifico Scuola Nazionale

Trasporti e Logistica

Ana Karina Santini - Director Commercial Development

EMEA Royal Caribbean Cruises Ltd.

Daniele Testi - Direttore Marketing e Comunicazione

Contship Italia - Presidente di SoS-Logistica



Modera Raoul de Forcade - Il Sole 24 Ore



Chiusura lavori

Carlo Robiglio - Presidente Piccola Industria Confindustria

Per informazioni: eventi@confindustriasp.it - Tel. 0187-7251