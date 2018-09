Crescita economica, quindici anni di sofferenza spezzina

I dati Eurostat raccontano di una provincia levantina che da un valore sopra la media europea ha finito per crollare. Ma c'è anche chi sta peggio.

La Spezia - I numeri recentemente resi noti da Eurostat consentono di osservare il tasso di crescita economica dell'Unione e dei Paesi che la compongono. Il Sole 24 Ore, partendo da questi numeri, ha elaborato un'indagine che, dall'anno 2000, procede a forza di lustri per vedere come sono andate le cose. Quindi 2000, 2005, 2010 e 2015, in attesa di conoscere quelli che saranno i valori del 2020, quando magari anche chi oggi arranca sarà riuscito a tornare ai livelli precedenti la devastante crisi innescatasi circa un decennio fa. Polaris dello studio è la crescita economica media, attorno alla quale si fa ruotare tutto il resto. Quel che si evince è che all’inizio del nuovo millennio il Centronord andava generalmente più forte della media europea, ma già nel 2005 qualche pezzo dell'Italia centrale ha accusato il colpo, scendendo sotto l'asticella. E nel 2015 anche fette di Italia Settentrionale sono scese sotto la cintura, tra queste l'Imperiese (81% della media europea) e il Savonese (95).



E lo Spezzino? Quale evoluzione nel quindicennio 2000-2015? Qualcosa di timile a un tonfo. Ai tempi del trionfo degli Avion Travel a Sanremo con Sentimento, dell'Europeo belga olandese e delle Olimpiadi australiane, la crescita economica della Spezia e provincia era il 131 per cento di quella europea, valore in linea con quello di Genoa (135). Nel 2005 un calo ben percepibile - 115 per cento -, discesa confermata dal valore del 2010: 107 per cento della media europea. Ancora flessione quella registrata nel 2015: 103 per cento. Una discesa continua, quindi, e soltanto i prossimi dati diranno se si tratti di un andazzo destinato per lo meno ad arrestarsi, se non addirittura a cambiare verso. Da notare come una costante del Centronord dal 2000 al 2015 sia il livello di crescita sotto la media europea dei nostri 'vicini' della provincia di Massa e Carrara: 90 per cento nel 2000, 82 per cento oggi.