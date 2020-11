Crédit Agricole e FinDynamic insieme per il sostegno alle Filiere in chiave digitale

La Spezia - Crédit Agricole Italia firma una partnership con FinDynamic, fintech italiana leader nei servizi di Supply Chain Finance, per lanciare sul mercato la prima piattaforma integrata di Supply Chain Finance sostenibile in Italia dedicata alle Filiere. Si tratta di una piattaforma innovativa che consentirà di gestire digitalmente l’intero ciclo di fatturazione e di ottimizzare la gestione del circolante. L’obiettivo è quello di generare un beneficio per tutti gli attori appartenenti ad una filiera, rafforzando la relazione cliente-fornitore e favorendo una crescita virtuosa, attraverso un programma certificato di sostenibilità finanziaria per tutto il settore. “Siamo convinti che l’approccio di filiera sia strategico per accelerare la ripresa economica – dichiara Marco Perocchi, Responsabile Area Marketing Banca d’Impresa di Crédit Agricole Italia. Crediamo fortemente nelle soluzioni innovative che permettono di accrescere la profondità della relazione con il cliente e questa partnership ci consente di essere al fianco di imprese e territori in modo ancor più organico, veloce ed efficace.”



"La partnership con un gruppo bancario di respiro internazionale come Crédit Agricole Italia – dichiara Enrico Viganò, fondatore e CEO di FinDynamic – consolida ulteriormente la nostra immagine e ci permetterà di contribuire con maggiore intensità all’evoluzione delle relazioni tra aziende e fornitori.” Le soluzioni di filiera permetteranno di rivoluzionare i rapporti tra aziende e fornitori, restituendo fiducia e solidità lungo l’intera catena del valore. Una visione, questa, in continuità con i valori di Crédit Agricole Italia, gruppo da sempre attento alle esigenze dei territori e alle tematiche legate alla sostenibilità.