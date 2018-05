Crédit Agricole, cresce il risultato netto e il numero di clienti

La Spezia - Il Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia ha conseguito nei primi tre mesi del 2018 un risultato netto pari a 60 milioni di euro (in crescita del 9% rispetto al primo trimestre 2017), nonostante siano inclusi i costi di integrazione delle 3 Casse di Risparmio di Rimini, Cesena e San Miniato. Il Gruppo presenta volumi in aumento su tutte le componenti rispetto a fine 2017: masse di impiego (+1,5%), raccolta gestita (+1%) e raccolta diretta (+0,4%).

Crescita sul fronte dei ricavi (+2% a/a perimetro storico gestionale escludendo l’ingresso delle tre Casse) trainata dalla buona performance delle commissioni (+3%). In ulteriore miglioramento la qualità dell’attivo, con un livello di copertura complessivo dei crediti deteriorati del 57%. Patrimonializzazione solida con un Total Capital Ratio al 14,6%. La liquidità si attesta su livelli ben al di sopra dei limiti regolamentari, con un indicatore LCR al 204%, a fronte di un requisito pari al 100%.



La performance trimestrale del Gruppo è sostenuta da un’attività commerciale in grande crescita indirizzata al sostegno dei privati e delle imprese e allo sviluppo del risparmio gestito.

In forte crescita la base clienti, con 37.000 circa nuovi clienti acquisiti (+20% vs mar-17) grazie alla buona performance delle nuove leve di acquisition, soprattutto sul mondo online e sui nuovi canali in via di sviluppo (consulenti finanziari e partnership con università). Cresce il contributo del canale digitale anche in termini di prodotti venduti (+70% rispetto all’anno precedente) con un incremento del contributo delle vendite online al totale vendite del Gruppo dal 18% di marzo 2017 al 26% a marzo 2018.



Buona la performance del comparto WM dove il Gruppo registra una crescita sia dello stock del gestito che dei collocamenti (+2% a/a). Le commissioni WM risultano in aumento (+8% a/a) grazie ad una nuova gamma di prodotti a sostegno della crescita. Positivo nel primo trimestre dell’anno l’andamento di Monetica, Pos e Bancassurance, sostenute da nuovi prodotti (vendita nuovi POS +80% a/a), accordi commerciali con i circuiti e iniziative a sostegno della crescita nella bancassurance sui comparti guida (+19% a/a), casa (+1% a/a) e infortuni (+7% a/a). In aumento la quota di mercato dei mutui per il Gruppo, con uno stock mutui casa che realizza un +7% a/a superiore al mercato (+3% a/a).



Il segmento Affari (aziende con fatturato inferiore a 5 mln di euro annui) cresce in maniera importante con i nuovi finanziamenti che fanno registrare un +14% a/a, e la dinamica dei

clienti che resta molto positiva (+6% a/a). L’Agri Agro si conferma un settore caratterizzante per il Gruppo, con il trend dei volumi in aumento (+6% a/a), così come il saldo netto dei clienti (+29% a/a). In rialzo le masse di impiego dei finanziamenti alle imprese (+3% a/a), con un deciso aumento delle commissioni su estero (+11% a/a). Crescita significativa anche i volumi stipulati per il leasing (+50% a/a).



AGGIORNAMENTO ACQUISIZIONE TRE CASSE

Il 21 dicembre Crédit Agricole Cariparma ha finalizzato l’acquisto delle Casse di Risparmio di Rimini, Cesena e San Miniato. Le 3 Casse acquisite hanno evidenziato nei primi 3 mesi dell’anno performance superiori alle aspettative. Il rilancio delle 3 banche passa attraverso un piano di sviluppo che nei primi 100 giorni del 2018 ha puntato da una parte alla difesa della base clienti e al recupero delle masse, e dall’altra al rilancio commerciale, attraverso un integrazione del modello commerciale del Gruppo e alla vendita dei prodotti della gamma Crédit Agricole.

I volumi ad inizio aprile evidenziano una crescita di tutte le componenti rispetto a fine 2017: impieghi (+1%), raccolta gestita (+2%) e raccolta diretta (+4%). La base clienti evidenzia una crescita nei primi tre mesi dell’anno, con un saldo netto superiore a 1.500 clienti.