Crédit Agricole con le associazioni di categoria al fianco delle imprese locali

La Spezia - Crédit Agricole ha recentemente incontrato la Camera di Commercio delle Riviere Liguri e le Associazioni di Categoria della provincia spezzina (Confindustria, CNA, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti, CIA), con l’intento di affrontare le principali tematiche legate al mondo delle imprese, come il finanziamento alle start-up, la crescita dimensionale delle PMI e il supporto alle reti d’impresa. L’incontro ha rappresentato un’occasione per approfondire le opportunità e le sfide che il sistema imprenditoriale locale sta affrontando, in rapporto agli strumenti che la Banca può mettere a disposizione per rispondere alle reali necessità delle aziende.

Con questa iniziativa, Crédit Agricole e le Associazioni di Categoria della provincia confermano l’impegno a supportare il territorio e le imprese che vi operano, con l’obiettivo di agevolare le aziende, sia nelle azioni di rafforzamento della struttura finanziaria che nello sviluppo dei programmi di investimento.

“Il dialogo continuo e ravvicinato tra la Banca e le Associazioni di Categoria ci permette di costruire soluzioni concrete insieme agli attori economici del nostro territorio. Questo primo incontro, a cui ne seguiranno altri con le singole associazioni, rappresenta una grande opportunità di crescita reciproca” – ha dichiarato Alberto Silvano Piacentini, Responsabile Direzione Regionale Liguria di Crédit Agricole Italia.

Prosegue così l’investimento di Crédit Agricole nel settore produttivo, come testimoniano gli oltre 50 milioni di finanziamenti erogati nel 2019 a sostegno delle imprese spezzine, per accompagnare le aziende nelle nuove sfide del mercato e rafforzare lo sviluppo del sistema imprenditoriale locale.