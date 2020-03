Crédit Agricole, al via il crowdfunding per la Croce Rossa

La Spezia - Crédit Agricole in Italia ha avviato una campagna di crowdfunding per la Croce Rossa Italiana. La donazione è stata possibile grazie all’impegno di tutte le società del Crédit Agricole in Italia, con Agos (500 mila euro, grazie anche al contributo dei collaboratori), Crédit Agricole Italia (140 mila), Amundi (100 mila), CA Vita e CA Assicurazioni (100 mila). Anche le altre società del Gruppo, CA Corporate & Investment Bank, CACI, CACEIS, Eurofactor, CA FriulAdria, CA Leasing e Indosuez Wealth Management hanno deciso di partecipare alla donazione.



Grazie a questi fondi Croce Rossa Italiana allestirà un ospedale da campo con tutte le attrezzature necessarie, oltre all’acquisto di autoambulanze e veicoli speciali per il trasporto in sicurezza di emergenza. Un’altra iniziativa, denominata “Il Tempo della Gentilezza”, sarà protagonista di un’ulteriore attività di raccolta fondi attraverso il portale CrowdForLife (disponibile all’indirizzo www.ca-crowdforlife.it). Si tratta della consegna a domicilio di spesa e farmaci per le persone più fragili come gli over 65 e gli immunodepressi. Colleghi, clienti e cittadini potranno quindi sostenere le attività della Croce Rossa Italiana sul territorio per offrire supporto e assistenza alle persone più bisognose.



Questa donazione si aggiunge alle numerose iniziative finalizzate dal Crédit Agricole in Italia nelle scorse settimane per fornire un aiuto concreto per fronteggiare l’emergenza sanitaria, che portano il totale dell’impegno del Gruppo ad oltre 2 milioni di euro.