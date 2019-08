Crédit Agricole Italia, utile netto in crescita del 4%

La Spezia - Il risultato netto aggregato del Crédit Agricole in Italia nei primi sei mesi del 2019 è pari a 458 milioni di euro, in crescita del 15% a/a, grazie a un sempre maggiore coordinamento sinergico tra le diverse linee di business del Gruppo. Il Gruppo è composto, oltre che dal Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia, anche dalle società di Corporate e Investment Banking (CACIB), Servizi Finanziari Specializzati (Agos, FCA Bank), Leasing e Factoring (Crédit Agricole Leasing e Crédit Agricole Eurofactor), Asset Management e Asset Services (Amundi, CACEIS), Assicurazioni (Crédit Agricole Vita, Crédit Agricole Assicurazioni, Crédit Agricole Creditor Insurance) e Wealth Management (CA Indosuez WM - Banca Leonardo e CA Indosuez Fiduciaria).



Per quanto riguarda il Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia l’utile netto nel primo semestre del 2019 si attesta a 156 milioni di euro, in crescita del 4% a/a. Cresce il sostegno all’economia reale e ai bisogni di famiglie e imprese, con un aumento degli impieghi (+6% a/a) e dei nuovi prestiti per acquisto abitazione (+9% a/a). I volumi finanziati di credito al consumo salgono del 5% rispetto a giugno del 2018, così come i finanziamenti alle imprese che crescono del 6% a/a, con l’Agri-Agro che sale del 2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.



Acquisiti oltre 70 mila nuovi clienti (+4% a/a) grazie al contributo del canale digitale (1 conto su 5 è aperto online) e allo sviluppo alla rete interna dei consulenti finanziari. Il Gruppo conferma una grande attenzione alle risorse umane e alla formazione dei collaboratori: nei primi sei mesi del 2019 sono state assunte 200 persone (di cui l’85% giovani) e sono state erogate oltre 160 mila ore di formazione. Il Gruppo Crédit Agricole ha ottenuto un utile netto nei primi sei mesi del 2019 di 3,281 miliardi di euro.