Cozzani: “Sul waterfront un percorso condiviso con i cittadini”

La numero uno di Confindustria La Spezia chiede meno tasse locali.

La Spezia - Meno tasse locali e meno burocrazia, più partecipazione nelle scelte industriali. Sono i tre punti che la presidente di Confindustria Francesca Cozzani tocca nel discorso che in pratica apre i lavori degli Stati generali dell’economia spezzina. “Per rendere il nostro territorio il più attrattivo possibile per gli investimenti ci sono alcune armi da sfruttare. I Comuni hanno in mano quelle della tassazione locale, che in alcune realtà della nostra provincia sono altissime. I tempi di risposta della burocrazia vanno compressi perché sono in alcuni casi insostenibili”. Impossibile non legare queste richieste alle decisioni dei governi centrali, perchè spesso gli aggravi sul locale sono figli delle mancate rimesse dal governo centrale.

“E poi bisogna pensare al tema dell’insofferenza nei confronti della presenza industriale, un aspetto sentito da una parte della popolazione. Questo si affronta con il coinvolgimento della cittadinanza, offrendole una visione del proprio territorio”, dice la numero uno di Via Don Manzoni. Non c’è opera che non porti con sé un Comitato di cittadini sulla cui vita la nuova infrastruttura incide. Il pensiero va al progetto di più grande impatto, anche visivo, che la città sta per affrontare. “Il nuovo waterfront è l’occasione per ripensarsi e iniziare un discorso condiviso”.



ANDREA BONATTI