Covid19, contributi a fondo perduto per l'adeguamento delle aziende

La Spezia - La Confartigianato spezzina comunica che la Regione Liguria ha predisposto un bando di contributo a fondo perduto per l'adeguamento delle imprese nei processi pruduttivi necessari a garantire il rispetto delle misure di sicurezza da Covid- 19. Le spese ammissibili riguardano interventi di sanificazione degli ambienti di lavoro, acquisto di dispositivi di protezione individuale per la salute e la sicurezza (guanti, occhiali, mascherine, camici, ecc), opere edili e impiantistiche, acquisto di dispostivi di sicurezza e sistemi di controllo; consulenze per definire piani aziendali (fino ad un massimo del 10% del totale dell’intervento ammissibile). Il contributo a fondo perduto riguarderà il 60% dell'intervento fino ad un massimo di 15.000 euro. Sono ammissibili le spese già sostenute a partire dal 23/02/2020. L'apertura del bando è prevista dal 26/05/2020 al 29/05/2020. Tutta la documentazione per la presentazione del bando dovrà essere consegnata inderogabilmente all’Associazione entro il 23 maggio. Si ricorda che la Regione Liguria per la presentazione del bando richiede la firma digitale e l'imposta di bollo pagata con F 23. Per informazioni sul bando e per la presentazione della pratica è possibile rivolgersi all'Ufficio Credito Confartigianato, Marco Vignudelli, tel. 348.3606726 - e-mail: finart@confartigianato.laspezia.it - Alessandro Rolla, tel 347.2348573 – e-mail: rolla@confartigianato.laspezia.it