Covid-19 e stabilimenti balneari, cosa c'è da sapere

La Spezia - Oasi Confartigianato La Spezia comunica ai concessionari di stabilimenti balneari che il Decreto della Regione Liguria n. 18/2020 avente oggetto “Atto di indirizzo e disposizioni attuative di cui al Dpcm 10 aprile” autorizza sul territorio della Regione Liguria:



1.a) le installazioni e gli allestimenti stagionali necessari per l'apertura degli stabilimenti balneari oltre che di piccoli chioschi già autorizzati e pertanto senza esecuzione di modifiche o nuove opere ed i ripascimenti stagionali e la sistemazione delle spiagge con mezzi meccanici nel rispetto delle seguenti prescrizioni:



I. svolgimento all'interno della concessione demaniale marittima senza interferire con spazi pubblici;

II. l'area di cantiere deve essere segnalata e recintata per impedire l'accesso ad estranei;



Anche se il Decreto della Regione Liguria n. 18/2020 non lo prescrive apertamente, Oasi Confartigianato La Spezia consiglia alle imprese balneari di mandare una comunicazione via PEC al Prefetto della Spezia prima di riprendere le attività.



Oasi Confartigianato La Spezia ricorda alle imprese che in ogni caso l'attività dovrà essere organizzata in modo da assicurare il puntuale rispetto delle norme sanitarie in vigore, l'uso dei dispositivi di protezione individuale, del “Protocollo per la sicurezza nelle aziende” siglato il

14 marzo 2020, delle eventuali indicazioni del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori.



Per ulteriori approfondimenti è possibile contattare la Oasi Confartigianato, tel. 0187.286652-32.