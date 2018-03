Costa entra a gamba tesa e vince la gara per i servizi del terminal passeggeri

La compagnia genovese del gruppo Carnival ha presentato un'offerta economica che ha sbaragliato la concorrenza di Discover La Spezia (insieme a Msc e Royal Caribbean) e de La Mercantile. Tra 15 giorni la decisione definitiva della commissione.

La Spezia - Il business delle crociere alla Spezia è molto appetitoso. Questa è l'unica certezza che emerge al termine dell'udienza pubblica di apertura delle buste per l'affidamento dei servizi di accoglienza dei passeggeri, che ha visto Costa Crociere classificarsi al primo posto, seguita nell'ordine dal Consorzio Discover La Spezia - affiancato da Msc e Royal Caribbean - e dall'Ati con capofila La Mercantile. Una prima posizione che però è sub judice, in quanto l'Autorità di sistema portuale ha chiesto alcune integrazioni relative alla sostenibilità economica dell'offerta presentata.



I tre principali gruppi presenti nel mercato italiano e mondiale si sono dunque fatti avanti per gestire il terminal e le banchine spezzine per il prossimi 6 mesi (con la possibilità di un prolungamento per ulteriori 4), a dimostrazione dell'interesse che hanno nel fare scalo nel Golfo dei poeti, che è anche punto di partenza ideale per le escursioni alla volta di Firenze, Pisa e delle Cinque Terre.

La partecipazione di Costa Crociere era nell'aria e per molti suona come un guanto di sfida nei confronti dei concorrenti diretti. Qualcuno valuta la situazione allarmante, altri ritengono che la mossa della compagnia genovese (che fa parte del gruppo Carnival) possa essere la ricerca di una valvola di sfogo rispetto al porto di Savona, ormai saturo, ma anche il modo per valutare con mano l'entità delle potenzialità del porto, in vista di una possibile partecipazione alla gara che l'Autorità di sistema portuale lancerà (ormai i tempi dovrebbero essere maturi) per la realizzazione e la gestione della stazione crocieristica e per la trasformazione di Calata Paita.



La volontà di Costa di accaparrarsi i servizi della gara ponte è risultata evidente all'apertura delle buste. A fronte di un importo minimo di un euro per passeggero da versare nelle casse dell'Adsp, infatti, Discover ha alzato la posta a 2 euro, con un consistente aumento del 100 per cento. Costa, però, è arrivata a 3,11 euro, sbaragliando la concorrenza. Il punteggio, dunque, ha premiato la compagnia genovese, alla quale l'Adsp ha però concesso 15 giorni per argomentare la sostenibilità economica della proposta, onde evitare un servizio di scarsa qualità o il rischio di un termine anticipato dell'affidamento. L'esperienza nel settore di Costa Crociere e la solidità del gruppo lasciano pensare che le integrazioni possano essere esaustive e dunque che tra due settimane le venga ufficializzata l'attribuzione del servizio.

In quel caso, come recita la clausola di salvaguardia contenuta nel bando di gara, dovranno essere assorbiti gli otto dipendenti a tempo indeterminato di Discover. "L'aspetto occupazionale - afferma Ettore Antonelli, presidente della società - è stato tutelato e credo che possano stare sereni anche quelli che avevano contratti a tempo determinato perché hanno le referenze per proseguire a svolgere il servizio che hanno dimostrato di saper fare".

Per quanto riguarda il futuro del consorzio Discover La Spezia, che è un contenitore aperto delle associazioni di categoria e un tavolo di confronto immediato con i soggetti locali del settore, sembra possibile, e per certi versi auspicabile, la possibilità di una collaborazione societaria con Costa Crociere, nel caso che ottenga la gestione del servizio.