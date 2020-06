Costa Luminosa alla Spezia, l'azienda: "Ottimizzazione della gestione della flotta"

La Spezia - "Per ottimizzare la gestione della propria flotta in questo periodo di pausa, Costa Crociere sta provvedendo a riposizionare alcune delle sue navi attualmente ferme nei porti. Tra di esse Costa Luminosa, che ha lasciato oggi il porto di Savona per dirigersi verso La Spezia, e Costa Deliziosa, anch'essa partita oggi da Genova alla volta di Civitavecchia”. E' quanto si legge in una nota diffusa da Costa Crociere nel quale annuncia il riposizionamento di alcune navi della propria flotta.