Costa Crociere e MSC Cruise rivedono le crociere natalizie

La Spezia - MSC Grandiosa sospenderà temporaneamente i suoi itinerari di 7 notti a partire dal 20 dicembre. La nave riprenderà poi le sue crociere nel Mediterraneo occidentale il 10 gennaio 2021 da Genova. MSC Magnifica, che avrebbe dovuto riprendere a navigare il 18 dicembre da Genova con itinerari di 10 notti nel Mediterraneo occidentale e orientale, cancellerà tre partenze e riprenderà a viaggiare il 15 gennaio 2021. Questo ha deciso la compagnia di navigazione a seguito delle ulteriori e importanti restrizioni alla mobilità appena introdotte dall’ultimo DPCM per le festività natalizie.

In queste ore MSC Crociere sta informando i clienti coinvolti da questa decisione della possibilità di beneficiare dell’opportunità di spostare la loro prenotazione su MSC Grandiosa e MSC Magnifica a partire dal mese di gennaio 2021, oppure di ricevere il voucher Future Cruise Credit. Questo strumento potrà essere utilizzato su una nuova data e una nuova destinazione entro 18 mesi dall’emissione. Inoltre verrà offerto un credito fino a 200 euro a cabina utilizzabile a bordo della nave. Il credito è rimborsabile, valido per qualsiasi periodo dell'anno e può essere combinato con qualsiasi promozione esistente. Laddove i clienti preferissero optare per il rimborso, potranno attivare la procedura, rinunciando ai benefit riservati al voucher.



Anche Costa Crociere sospende tutte le attività fino al 7 gennaio 2021 quando Costa Smeralda riprenderà con l’itinerario di una settimana a, dedicato esclusivamente all’Italia, che potrà essere suddiviso in due crociere brevi di tre e quattro giorni, con partenza da Civitavecchia. La mini crociera di quattro giorni è diretta in Centro e Sud Italia, con scali a Napoli, Messina e Cagliari. Quella di tre giorni punta invece al Centro e Nord Italia, e prevede visite a Civitavecchia, La Spezia e Savona.

"La Compagnia è dispiaciuta per gli ospiti che avevano scelto una crociera Costa per trascorrere dei momenti di serenità in sicurezza nelle prossime Festività, e sta provvedendo a informarli della cancellazione dei loro viaggi, augurandosi di ritrovarli a bordo quanto prima - fa sapere l'azienda con una nota -. Nel periodo delle Feste, Costa Crociere garantirà comunque che le proprie navi ferme nei porti siano di supporto con iniziative che consentano di sostenere le necessità delle comunità in un periodo di crisi, con speciali programmi di donazione di cibo e derrate alimentari per regalare un po' di felicità alle fasce più deboli, in collaborazione con le istituzioni locali".