Cosa vuoi fare da grande? Un modo innovativo per rispondere alla domanda delle domande

La Spezia - “Quando sei piccolo è tutto così semplice: Cosa vuoi fare da grande? Farò il pompiere, farò il dottore, farò l’attrice e naturalmente farò l’astronauta! Poi si cresce e tutto si complica: Quale facoltà scegliere? Che lavoro fare? In che paese vivere? - dice Lilli Adriana Franceschetti, Presidente di Smart Future Academy - Come se non bastasse, la società non fa altro che mettere pressione: “vai all’estero!” “resta in Italia!” “devi trovare la tua strada!“, “ma non hai followers!”, “devi essere autonoma/o“, “devi avere successo!“. La domanda che da bambini faceva sognare, ora più che mai è fonte di profonda ansia e indecisione nei ragazzi: “Cosa farò da grande?! Cosa farò da grande?! Cosa farò da grande?!“.



L’Associazione Smart Future Academy viene in soccorso con l’omonimo innovativo progetto rivolto agli studenti delle scuole superiori per aiutarli a comprendere meglio cosa vorrebbero fare da “grandi” attraverso il contatto con straordinari personaggi dell’imprenditoria, della cultura, della scienza, dell’arte e dello sport. L'appuntamento è fissato al 15 dicembre (8.30-12.30) quando nove speaker, scelti dall autorevole Comitato Scientifico dell’Associazione Smart Future Academy in collaborazione con la Camera di commercio Riviere di Liguria, parleranno della loro esperienza e racconteranno ai ragazzi come sia possibile raggiungere la realizzazione personale e lavorativa seguendo la propria passione che comprende impegno, studio, disciplina ma anche gioia e divertimento. Gli speech durano 9/10 minuti per poi lasciare spazio (5 minuti) alle domande dei ragazzi che arrivano alla nostra regia tramite messaggi Whatsapp e sono lette da una voce fuori campo. I ragazzi possono quindi soddisfare le loro curiosità interagendo in diretta con gli speaker. Questo permette ai ragazzi, anche ai più timidi, di essere liberi di esprimersi. L’evento, online al mattino il prossimo 15 dicembre, è completamente gratuito sia per la scuola che per gli studenti e soprattutto valido a fini dei PCTO. L'evento viene trasmesso su Youtube con un link non in elenco.



Come nasce. Smart Future Academy Online è realizzato in attuazione al protocollo d'intesa sottoscritto con Unioncamere e con Rete Fondazioni ITS Italia, in collaborazione con le Camere di commercio territoriali e le principali associazioni datoriale. La Camera di Commercio di Riviere di Liguria è parte attiva dell’organizzazione dell’evento di Smart Future Academy Riviere di Liguria 2020, contribuendo con le proprie competenze in materia di orientamento e le consolidate relazioni col mondo scolastico provinciale, a coinvolgere nell'iniziativa numerosi istituti e studenti. L'apprezzamento delle istituzioni pubbliche e private consente di realizzare quest’anno scolastico oltre 20 eventi online in tutto il territorio nazionale coinvolgendo decine di migliaia di studenti oltre a migliaia di insegnanti. I primi tre eventi dell'anno scolastico 2020/21 (Como-Lecco, Cremona e Parma) hanno avuto più di 40.000 tra studenti e insegnanti presenti. L'evento viene trasmesso su Youtube in modalità non in elenco.



Scuola: Per partecipare è necessaria l'iscrizione online dell'istituto sul sito di Smart Future Academy alla pagina "Iscrizioni" (https://www.smartfutureacademy.it/iscrizione-istituti-scolastici/). Successivamente la segreteria invierà una mail con tutte le informazioni per docenti e studenti per partecipare gratuitamente a Smart Future Academy. Ospiti o Giornalisti: Scrivere a info@smartfutureacademy per richiedere il link, oppure richiedendo l’accesso sul sito di Smart Future Academy - Blog Galley- Media kit