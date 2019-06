Cosa è e come funziona un fondo pensionistico?

La Spezia - Quello della pensione è un problema crescente: quanti andranno in pensione nei prossimi anni sono stati messi di fronte ad una realtà dura e cruda. Una età pensionabile, cioè, sempre in aumento e un gap salariale sempre più netto, ove per gap si intende la differenza tra il proprio salario minimo mensile e il proprio stipendio pensionistico.



A questo punto lo scenario di una pensione privata diventa sempre più necessario, ma soprattutto importante, nonostante l’iniziativa non sia considerata dalla maggioranza della popolazione, dal momento che solo il 35% degli italiani regolarmente occupanti un posto di lavoro stanno prendendo azioni concrete. Interrogati su come vogliano finanziare il proprio pensionamento, questa sparuta minoranza risponde con un mix di strategie. Tra le principali, per il 33% del campione, si utilizzerà la prima casa come fonte di reddito. Il 19% invece vuole ricorrere alla pensione privata tramite un fondo pensionistico integrativo, il 18% sta risparmiando per il futuro, il 17%, purtroppo, lavorerà anche al di là dell’età pensionabile.



Come spiegano gli esperti di Moneyfarm all’interno di una guida "Fondi Pensione: tutto ciò che devi sapere", c’è prima da contestualizzare il loro ruolo nel sistema di previdenza, costituito da tre colonne: il sistema previdenziale pubblico, la previdenza complementare (fondi pensione chiusi), e la pensione integrativa (Piani Individuali Pensionistici, Fondi pensione aperti o altri strumenti finanziari). La prima è obbligatoria: altro non è che la pensione alla quale tutti contribuiscono pagando i contributi. Un obbligo per tutti i lavoratori in maniera proporzionale a quel che guadagnano.



La seconda colonna portante è quella dei fondi pensione chiusi o negozionali, dedicati cioè ai lavoratori appartenenti ad una certa categoria o azienda. La terza colonna, infine, rappresenta la previdenza individuale, alla quale ricorre chi non può o vuole optare per un fondo pensione chiuso. Di questa categoria fanno parte determinati strumenti finanziari o di risparmio, tramite cui lo Stato stabilisce determinati vantaggi per via legislativa: si parla di fondi pensione o Piani Individuali Pensionistici, i PiP. Gli ultimi dati dell’ormai lontano 2016 parlano di circa 450 strumenti pensionistici. Panorama meno variegato, sinonimo di una offerta per l’investitore più solida e strutturata, in un contesto in cui è ormai semplice e accessibile scegliere un fondo pensione integrativo giusto. Ma ora è lecito chiedersi cosa sia un fondo pensione e a cosa serva effettivamente. La pensione, è noto, rappresenta il contributo, il frutto di contribuzione che il lavoratore versa, anche tramite il proprio datore, all’ente previdenziale scelto, che sia lo Stato o un privato. I contributi di primo pilastro si integrano a quelli integrativi e eventualmente privati. La scelta di una contribuzione tramite un fondo pensionistico integrativo è del singolo lavoratore, che tutela la propria stabilità tramite decisioni di risparmio. La pensione viene costruita con specifiche scelte. Come il PiP, il fondo pensione è uno strumento per costruire la propria pensione privatamente. Un fondo di investimento con peculiarità sue proprie, stabilite dalla legge. A differenza del PiP, per esempio, l’adesione può essere, oltre che individuale, anche effettuata a livello aziendale, qualora un datore di lavoro raggiungesse un accordo. Il fondo pensione è un fondo collettivo ove gli investitori affidano propri risparmi ai gestori del fondo che si occupano di investirli sul mercato. L’adesione al fondo pensione presenta, da par suo, indubbi vantaggi fiscali ma anche stop e frizioni. Il beneficio fiscale è evidente ed articolato su tre piani: uno dei vantaggi, il primo, dei fondi pensione aperti è la possibilità di ricevere vantaggi fiscali dagli investimenti. Le eventuali plusvalenze generate dal fondo pensione sono soggette all’imposta del 20% e non del 26%. Infine, il fondo, quando eroga la prestazione pensionistica, vede il pagamento esentato dalla normale tassazione sui redditi.



Come sono tassate le somme pagate a titolo di anticipazioni? Se la richiesta di anticipazione riguarda spese sanitarie per terapie o interventi straordinari, a partire dal 1° gennaio 2007, è prevista una ritenuta a titolo di imposta del 15%. Se superiore a 15 anni, l’aliquota scende dello 0,30% per ciascun anno di successiva partecipazione, fino al tetto massimo di riduzione pari a 6%. Con 35 anni di partecipazione l’aliquota scende quindi al 9%.



Oltre alle anticipazioni è possibile chiedere un riscatto di quanto investito nel fondo previdenziale. Il riscatto è una richiesta di rimborso, totale e parziale, di quanto maturato fino al momento della richiesta. Nei casi di disoccupazione o in caso di mobilità e cassa integrazione, è possibile richiedere il riscatto del 50% del montante maturato. Per inoccupazione superiore a 48 mesi si può richiedere il riscatto totale in caso di invalidità permanente, in caso di morte del lavoratore prima della raggiunta età pensionabile, nei casi previsti da statuto o regolamento di forma pensionistica, quando cioè i lavoratori perdono i requisiti per partecipare. Sulla rendita derivata dai contributi versati, a decorrere dal 1° gennaio 2007, è prevista una ritenuta a titolo d’imposta del 15%; tale percentuale si riduce a seconda dell’anzianità di partecipazione al sistema della previdenziale; se questa è superiore a quindici anni, l’aliquota diminuisce dello 0,30% per ogni anno di successiva partecipazione, fino al limite massimo di riduzione pari a 6 punti percentuali. Con 35 anni di partecipazione l’aliquota scende quindi al 9%. Per le anticipazioni richieste per acquisto o ristrutturazione della prima casa di abitazione per sé e per i figli o per motivi diversi, l’aliquota è pari al 23%.