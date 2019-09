Corso per diventare vetrinista e visual merchandising, aperte le iscrizioni

La Spezia - Aperte le iscrizioni per il corso da vetrinista e merchandising che avrà inizio lunedì 21 ottobre. A tenere le lezioni sarà la docente Donatella Dianti.



Le risorse e il tempo a disposizione per fare shopping sono sempre di meno e quindi si rivela di fondamentale importanza la capacità delle vetrine di essere sempre più curiose e capaci di attirare l’attenzione dei passanti. L’occhio dei potenziali clienti deve essere attirato e spinto ad avvicinarsi agli oggetti in mostra e anche all’acquisto di quanto visto. Nel corso di queste sei lezioni, si potranno comprendere l’uso dei colori e delle luci e la capacità di inserire elementi addizionali, anche estranei, ai prodotti in vendita.



Tutti i trucchi necessari per allestire una vetrina in grado di stimolare la curiosità dei clienti, saranno ‘svelati’ all’interno di questo corso che ha come obiettivo quello di formare e aggiornare, anche attraverso le nuove tecniche e tecnologie, tutti gli operatori del commercio presenti e futuri. La figura del vetrinista e dell’addetto al visual merchandising è infatti sempre più richiesta nei punti vendita e nel mondo del terziario, soprattutto all’interno di quelle attività nuove che cercano personale formato ed esperto.



Al termine delle lezioni sarà rilasciato un attestato a tutti i partecipanti.



Per maggiori informazioni è possibile contattare la referente del corso, la signora Silvia D'Elia al numero 01875985101 o alla mail segreteria@confcommerciolaspezia.it.