Corso per diventare pasticceri, via alle iscrizioni

La Spezia - Torna il corso per diventare pasticceri organizzato da Confcommercio Imprese per l’Italia La Spezia. La prima sessione del 2019 prenderà il via martedì 12 febbraio. Trenta ore suddivise in dieci lezioni che si svolgeranno all’interno del locale Chiodo Fisso della Spezia. Le lezioni, tenute Jacopo Lecce, sono aperte a tutti, sia per coloro che vogliano approfondire la propria passione nel mondo della pasticceria sia per chi desideri stupire i propri ospiti con dolci realizzati ad arte. Chi fosse interessato all’iscrizione può contattare la signora Silvia D’Elia della segreteria della Confcommercio al numero (0187-5985101) oppure mandare una mail all’indirizzo: segreteria@confcommerciolaspezia.it