Corso per agente di Polizia locale, boom di iscritti

La Spezia - Mancano pochi posti alla chiusura del numero massimo di 30 iscritti per il Corso di Preparazione ai Concorsi Pubblici da Agenti di Polizia Locale giunto alla 24° edizione ed indetto da UIL FPL in collaborazione con la Scuola di Formazione Professionale della Spezia. Un vero e proprio boom di iscrizioni provenienti da diverse Regioni d'Italia e di giovani che prediligono la formazione in considerazione delle impegnative prove da espletare in occasione dei Concorsi per il ruolo di Agenti di Polizia Locale. - Nella zona è stato anche istituito un Concorso - afferma Andrea D'Imporzano appartenente al Corpo di Polizia Locale di Lerici (SP) e responsabile Polizie Locali del Sindacato UIL FPL della Spezia, che continua - ed in particolare emanato dal Comune di Riccò del Golfo (SP), la cui scadenza per potersi iscrivere è fissata per giovedì 20 dicembre ed indubbiamente è un'ottima occasione per chi desideri entrare a far parte del Corpo di Polizia Locale, una forza di polizia in continua evoluzione con ruoli e compiti che ormai in nulla si discosta dalle altre forze di polizia se non esclusivamente per il limite territoriale di competenza. La partecipazione ai Concorsi Pubblici è chiaramente svincolata dalla partecipazione al Corso di Preparazione, ma è altrettanto chiaro che la frequenza di un Corso di Preparazione agevola sicuramente il candidato nella conoscenza di maggiori tematiche. Anche in questa edizione, come nelle precedenti - conclude D'Imporzano - abbiamo scelto come relatore il Dott. Andrea Prassini che vanta notevole esperienza in ambito concorsuale e con numerose docenze specifiche sul tema. Tra queste una recente esperienza a Genova come relatore nel Corso di Preparazione per il Concorso da Agenti nel capoluogo ligure e che ha consentito ad oltre 60 corsisti di entrare in graduatoria. - Il Corso sarà di natura teorica e tratterà: test a risposta chiusa estratto da un precedente Concorso Pubblico, utile al corsista per poter autovalutare il proprio grado di preparazione. Si inizia quindi dall’abc ovvero dall’analisi di una norma e dalle Fonti del Diritto per continuare con L’Illecito Amministrativo ex L. 689/81; Codice Penale; Codice Procedura Penale; Codice della Strada; Riforma Disciplina Settore Commercio; Testo Unico Ordinamento Enti Locali; Diritto Amministrativo con prova pratica; Legge Quadro Polizia Municipale; per concludere con la riesaminazione da parte del corsista, del primo test e quindi la valutazione dell’eventuale miglioramento della preparazione. Infine fac-simile di prova teorico/pratica di Concorso Pubblico per abituare al meglio l’allievo ad affrontare l’esame. Il Corso si terrà da venerdì 21 a domenica 23 dicembre con orario dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00 presso la sala Riunioni del Circolo ARCI in p.zza Garibaldi a Santo Stefano di Magra (SP). Il costo è di 90 € ed agli iscritti verrà rilasciata tutta la normativa aggiornata e l’attestato di frequenza. Per maggiori informazioni contattare il 328.5467479 o inviare una mail a corso.agenti.uil@gmail.com .



Si ricorda che le iscrizioni terminano mercoledì 19 dicembre 2018 e che per favorire al meglio la preparazione sono accettate solo le prime 30 domande.