La Spezia - Il Cescot Confesercenti comunica che sono aperte le iscrizioni al corso per l’attribuzione dei requisiti professionali per l’esercizio dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e dell’attività di vendita nel settore alimentare (ex Rec).



Il percorso formativo avrà una durata di 100 ore.



Per informazioni e iscrizioni contattare Cescot, sede della Spezia, allo 0187 739305, oppure scrivere a cescot.formazionelaspezia@gmail.com.