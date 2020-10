Corso di preparazione al concorso per agenti di Polizia locale

La Spezia - Scadono lunedì 2 novembre, sia i termini per poter partecipare al concorso da agenti di Polizia locale indetto dal Comune della Spezia e sia quelli per poter frequentare il corso di preparazione indetto dalla Segreteria Uil Fpl coordinata dal Segretario Massimo Bagaglia, in collaborazione con l'associazione culturale "Scuola di formazione professionale". "Un'occasione da non perdere - spiega il segretario Bagaglia che continua - per chi desideri intraprendere la carriera nella polizia locale, ruolo che ormai si discosta dalla obsoleta figura del "vigile urbano" i cui compiti, come noto, erano estremamente ridotti rispetto a quelli attuali perché legati meramente a pochi compiti. Per venire incontro alle esigenze di studio ed essere sicuramente più preparati, abbiamo il corso con Andrea Prassini, appartenente al corpo di Polizia locale e docente. Molto importante partecipare a tutti i concorsi ed in particolare a quelli nella nostra zona. Alla Spezia ad esempio è ancora possibile iscriversi al concorso il cui termine scade lunedì 2 novembre" Per partecipare al concorso: http://www.comune.laspezia.it/Comune/concorsi.html

Per informazioni ed iscrizioni al Ccorso di preparazione scrivere a corso.agenti.uil@gmail.com