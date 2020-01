Corso di formazione prevenzione infortuni con Confartigianato

La Spezia - Confartigianato Imprese La Spezia informa che il prossimo corso obbligatorio in materia di sicurezza ed igiene del lavoro sui principali rischi e le relative misure di prevenzione e protezione (ex art. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008 e accordo Stato regioni del 21.12.2011) per i lavoratori dipendenti si svolgerà presso la nostra sede di La Spezia, in via Fontevivo, 19, nelle seguenti giornate:



- RISCHIO BASSO (8 ORE) (commercio, lavanderie, parrucchieri, estetiste, uffici, alberghi, ristoranti, imprese di pulizia, officine auto/moto, autocarrozzerie, ecc.)

LUNEDI' 20 GENNAIO ore 14.30-18.30 (formazione generale) e MERCOLEDI' 22 GENNAIO ore 14.30 - 18.30 (formazione specifica)



- RISCHIO MEDIO (12 ORE) (agricoltura, pesca, trasporti, scuola ed istruzione,pubblica amministrazione, servizi sociali, ecc.)

LUNEDI' 20 GENNAIO ore 14.30-18.30 (formazione generale) e MERCOLEDI' 22 GENNAIO ore 14.30 - 18.30 (formazione specifica)

LUNEDI' 27 GENNAIO ore 14.30-18.30 (formazione specifica)



- RISCHIO ALTO (16 ORE) (costruzioni edili, lavorazionedei metalli, impianti, lavorazionedel legno, servizi sanitari, pasticceria,produzione di pane, ecc.)

LUNEDI' 20 GENNAIO ore 14.30-18.30 (formazione generale) e MERCOLEDI' 22 GENNAIO ore 14.30 - 18.30 (formazione specifica)

LUNEDI' 27 GENNAIO ore 14.30-18.30 (formazione specifica) e MERCOLEDI' 29 GENNAIO ore 14.30 - 18.30 (formazione specifica)



Si ricorda che è obbligatorio informare e formare ogni lavoratore (compresi i soci ed i collaboratori) in materia di prevenzione infortuni entro 60 giorni dall'assunzione e che il datore di lavoro può effetturare formazione direttamente ai propri dipendenti se ricopre l'incarico da Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) dal almeno 3 anni oppure se ricorre una delle condizioni previste dal Decreto Interministeriale del 6 Marzo 2013.

Per la verifica di questi ultimi requisiti consulta il link http://www.confartigianato.laspezia.it/node/6208



Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare l'Ufficio Formazione (Sara Bocchia) (lunedì/venerdì h: 08.00-13.00 e lunedì e mercoledì anche h: 14.30-18.00) al numero di telefono 0187.286648 oppure all'indirizzo e-mail formazione@confartigianato.laspezia.it.