Corso di formazione per spazi confinati e sospetto inquinamento

La Spezia - Confartigianato Imprese La Spezia sta organizzando il corso di formazione per "Spazi confinati e sospetto" della durata di 12 h. Il corso si rivolge alle aziende del settore agro-alimentare (lavorazione e conservazione frutta, produzione di vini e altre bevande fermentate, prodotti animali e vegetali conservati, ecc.), dei comparti chimico e chimico-farmaceutico, depositi di gas e carburanti, mangimifici, ecc., realtà produttive con presenza di cisterne, serbatoi, vasche, condotte e di linee o tecnologie di lavorazione che prevedono l’utilizzo di atmosfere modificate (controllate) o l’impiego di gas pericolosi.



In queste imprese i lavoratori stessi dell’azienda possono essere coinvolti in situazioni pericolose. La formazione riguarda anche le imprese che si occupano professionalmente dei servizi connessi alla pulizia, al lavaggio alla

manutenzione/riparazione dei siti in questione. Si tratta di ditte operanti genericamente nel campo dei servizi per opere ed annessi riferiti a condotte per gas/acqua, acquedotti e impianti di trattamento, fognature e pozzi neri, cisterne e autocisterne, ecc.



Il corso seguirà il calendario: teoria (8 ore): lunedì 11 novembre 2019 h: 14.30 – 18.30 c/o nostra sede in via Fontevivo, 19 alla Spezia; giovedì 14 novembre 2019 h: 14.30 – 18.30 c/o nostra sede in via Fontevivo, 19 alla Spezia; pratica (4 ore): mercoledi' 20 novembre h: 14-18 c/o Centro di Formazione sito in Via Lagoscuro n.75 Vezzano Ligure (Sp). Il corso si svilupperà sulla base di specifici sussidi slides e audiovisivi, predisposti al fine di facilitare il miglior apprendimento delle tematiche oggetto delle lezioni. Verranno inoltre illustrati i principali DPI utilizzati per

l’attività in spazi confinati. Per maggiori informazioni è possibile contattare il nostro Ufficio Formazione al numero di telefono: 0187.286648 (lunedì/venerdì 8-13, lunedì e mercoledì anche 14.30-18.00), o all’indirizzo e-mail: formazione@confartigianato.laspezia.it