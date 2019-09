Corso di formazione per l'utilizzo del software CELESTE 3.0

La Spezia - Confartigianato Imprese La Spezia, in collaborazione con il Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia della Spezia, organizza il corso di formazione relativo all'utilizzo del software CELESTE 3.0 (Certificazione Energetica Liguria Efficienza Strutture Edifici) nelle giornate del 7 ottobre (ore 08.30-12.30/13.30-17.30) e 9 ottobre (ore 08.30-12.30) presso la sede di Confartigianato Imprese La Spezia, in via Fontevivo, 19.



Il corso si prefige lo studio delle casistiche relative all'utilizzo del software CELESTE 3.0 (Certificazione Energetica Liguria Efficienza STrutture Edifici) e la risoluzione delle problematiche riguardanti il caricamento dei file xml e dei file pdf dei certificati sul server regionale.



Ai Geometri partecipanti al corso di formazione verranno rilasciati 12 crediti formativi dal Collegio Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia della Spezia.



Per iscrizioni e informazioni è possibile contattare l'Ufficio Formazione Confartigianato al numero 0187.286648 oppure all’indirizo e-mail: formazione@confartigianato.laspezia.it.





Corso di formazione relativo all' utilizzo del software CELESTE 3.0

(Certificazione Energetica Liguria Efficienza STrutture Edifici)



PROGRAMMA

7 ottobre

08.30 Introduzione al corso

08.30/12.30 Studio casistiche relative all'utilizzo del software CELESTE 3.0 da parte di tecnici

I.R.E. S.p.A. – Divisione Energia

13.30/17.30 Studio casistiche relative all'utilizzo del software CELESTE 3.0 da parte di tecnici

I.R.E. S.p.A. – Divisione Energia



9 ottobre

08.30 Introduzione al corso

08.30/12.00 Studio casistiche relative all'utilizzo del software CELESTE 3.0 da parte di tecnici

I.R.E. S.p.A. – Divisione Energia

12.30 Chiusura lavori



Sede del Corso: Confartigianato della Spezia sala "Marino Banci", Via Fontevivo, 19, La Spezia.