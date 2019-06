Corso di barbecue con la Macelleria Pescetto

La Spezia - La Macelleria Gastronomia Pescetto di Migliarina, ha deciso di organizzare, da quest’anno, dei corsi di barbecue BBQ. Un settore quello del grilling in grande espansione e di gran moda. La prima sessione del corso avrà luogo il prossimo 25 giugno (il corso è già sold out) agli Orti di San Giorgio. Una seconda data è in programma per il 9 luglio presso il Golf Club di Villa Marigola a Lerici. Nel caso di richiesti maggiori, il titolare della macelleria pescetto organizzerà altre sessioni.

I corsi, per un massimo di 15 partecipanti, saranno tenuti da Valter Beltrami, professionista pluripremiato nelle competizioni nazionali e internazionali e Flame Teacher certificato dell'importante community Grill Different.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il negozio Macelleria Gastronomia Pescetto al numero 0187 509681 o via mail alessandro@macelleriapescetto.it.