Corso di aggiornamento lavoratori, al via le iscrizioni

La Spezia - Aperte le iscrizioni per il corso di aggiornamento per la formazione dei lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro.

Il corso è organizzato da Confcommercio Imprese per l’Italia La Spezia e ha come obiettivo quello di migliorare le conoscenze di base generali e specifiche della mansione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Per partecipare è necessario essere in possesso dell’attestato di frequenza al corso di formazione generale e specifica: un corso che prevede un aggiornamento obbligatorio da fare ogni cinque anni.

Le lezioni si svolgeranno in modalità e-learning, secondo il modello formativo interattivo attraverso l’utilizzo di una piattaforma informatica che consente ai partecipanti di interagire tra loro e con i Tutor. Il test finale si svolgerà nella sede della Confcommercio spezzina, il 22 febbraio.

Per informazioni è possibile contattare la referente del corso Carlotta Caracciolo (Tel. 0187/5985215 – 392/9863098, oppure Mail: sicurezza@confcommerciolaspezia.it.