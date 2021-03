Corso di aggiornamento Rls, iscrizioni aperte in Confcommercio

La Spezia - Proseguono le attività dedicate alla prevenzione in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro. Giovedì 11 marzo dalle 14.30 alle 18.30 sarà possibile partecipare al corso di aggiornamento RLS (rappresentate dei lavoratori per la sicurezza).



Il corso RLS ha l’obiettivo di rendere tale figura consapevole del ruolo che ricopre attraverso l’acquisizione delle informazioni necessarie in materia per lo svolgimento di tutte le attività previste a suo carico ai sensi art. 50 D.lgs 81/08 e s.m.i a tutela dei lavoratori, in sintesi attività di consultazione e partecipazione volte a garantire la rappresentanza degli interessi dei lavoratori in materia di Sicurezza sul lavoro.



Chi fosse interessato all’iscrizione può contattare Laura Ghini al numero (0187 5985133) oppure mandare una mail all’indirizzo: ghini@confcommerciolaspezia.it