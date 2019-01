Corso da barbershop, aperte le iscrizioni

La Spezia - Partirà nel mese di febbraio il corso da barbershop, rivolto sia a persone senza esperienza e in cerca di lavoro che a professionisti che vogliano ampliare le proprie capacità, arricchendo le proprie conoscenze e il proprio curriculum. Nello specifico sarà possibile apprendere le tecniche più affini per sistemare, tagliare e spazzolare barba e baffi, per dar vita a look creativi e originali. Le lezioni, condotte dal docente Pietro Bilbao, si svolgono all’interno del suo laboratorio, alle Grazie e saranno suddivise tra una parte teorica e una pratica, con la possibilità di fare diretta esperienza sul campo.

Al termine delle lezioni sarà rilasciato un attestato a tutti i partecipanti. Per maggiori informazioni o per potersi iscrivere è possibile contattare la referente del corso, la signora Silvia D'Elia al numero 01875985101 o alla mail segreteria@confcommerciolaspezia.it