Corso con chef Ricciardi? Vuol dire trovare lavoro un attimo dopo

La Spezia - Stellato Michelin da oltre vent'anni, Mauro Ricciardi, chef della Locanda dell'Angelo di Ameglia, l'altro giorno a Sarzana ha presentato di persona il corso di arte e pratica culinaria

che lo vedrà alle prese con quindici disoccupati. Un'iniziativa sostenuta dalla Regione e dall'Europa e promossa da Formimpresa Liguria in sinergia con Isforcoop, Cnos Fap Liguria Toscana, Opera diocesana Madonna dei bambini e Lavagna Sviluppo scrl. Ricciardi, nella cornice del convegno 'Da Work in Blue a Sistema Turismo', ha spiegato come ben quattordici dei quindici partecipanti all'analogo corso dello sorso anno abbiano già trovato impiego. Insomma, per i fortunati corsisti – le richieste sono già tante e si chiudono il 7 febbraio – il corso chef con Formimpresa e Ricciardi sarà quasi una certezza in chiavi occupazionale.