Corso alla Fp Cgil per bandi per Comune di Riccò del Golfo

La Spezia - La FP Cgil organizza un corso di preparazione per i concorsi banditi dal comune di Riccò del Golfo (istruttore tecnico; istruttore amministrativo; agente di polizia locale - scadenza dei bandi 20 Dicembre 2018). Dato il limitato tempo a disposizione, il corso prevederà l'invio di materiale relativamente alla parte generale e alcuni incontri sulle materie specifiche che si terranno tra il 3 e l'11 gennaio presso la Camera del Lavoro di Via Bologna 9. Le iscrizioni possono essere effettuate esclusivamente via mail inviando un messaggio con i propri dati (cognome, nome, recapito telefonico) entro e non oltre martedì 18 dicembre all'indirizzo email fp.concorsi@cgillaspezia.it ; sempre via mail verranno inviati ulteriori dettagli e informazioni operative.