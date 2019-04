Corso agenti di commercio e rappresentanti

La Spezia - Confartigianato Imprese sta organizzando un corso professionale abilitante per l’esercizio dell’attività di agenti e rappresentanti di commercio che prenderà avvio il 15 aprile al raggiungimento di otto partecipanti. Il corso intende formare soggetti qualificati in possesso delle conoscenze per poter svolgere l'attività di rappresentante e/o di agente di commercio con professionalità e nel rispetto delle norme vigenti relative alla legislazione commerciale, tributaria e fiscale ed alla contabilità commerciale, approfondendo inoltre la conoscenza della contrattualistica della tutela previdenziale ed assistenziale e dell’organizzazione commerciale. Sono previste novanta ore di insegnamento, tre volte la settimana, come da calendario allegato, presso la sala corsi di Confartigianato in Via Emiliana 39 a Sarzana e la sala corsi di via Fontevivo 19 alla Spezia. Per informazioni ed iscrizioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Formazione Confartigianato, tel. 0187286648 oppure all’indirizzo e-mail: formazione@confartigianato.laspezia.it.