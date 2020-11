Corso Sab, ci sono sette nuovi diplomati con Confartigianato

La Spezia - Stamani in Confartigianato La Spezia, dopo aver sostenuto l'esame con apposita commissione, si sono abilitati per l’esercizio dell’attività di Somministrazione al pubblico di Alimenti e Bevande (SAB) sette allievi: Nikola Borca, Jacopo Borrini, Fjoralba Bulku, Erika D'isola, Giordano Mascolini, Giuseppe Muratore, Gabriele Paglione. Il corso Sab (ex Rec) fornisce una preparazione indispensabile per chi decide di intraprendere un'attività nel settore: diverse le materie e gli argomenti affrontati: area igienico – sanitaria (quadro normativo, cenni di microbiologia, sistema HACCP, realizzazione piano autocontrollo, ecc.); area merceologia alla somministrazione alimentare; legislazione del lavoro e diritto previdenziale (lavoro subordinato, INPS, INAIL, ecc); contabilità e diritto tributario; diritto d’impresa e societario; diritto penale (reati alimentari); legislazione pubblici esercizi e negozi; marketing e gestione aziendale. Confartigianato sta organizzando già una nuova sessione invernale del corso. Devi aprire un bar, un ristorante o un’attività alimentare? Iscriviti subito. Per ulteriori informazioni ed iscrizioni è possibile rivolgersi all'Ufficio Formazione Confartigianato, tel. 0187286648 oppure all’indirizzo e-mail: formazione@confartigianato.laspezia.it (dott.ssa Sara Bocchia)