Corso 'Mobilità delle persone e delle merci' al via a fine gennaio

La Spezia - Si è chiuso, ricevendo ben 51 domande, il bando pubblico presentato dalla Fondazione ITS La Spezia per il nuovo corso ITS per la “Mobilità delle persone e delle merci”, che partirà a breve sul nostro territorio.

Tale Corso biennale si affianca a quello in svolgimento per la “Meccanica Meccatronica Navale e Nautica”, entrambi fanno parte della formazione pubblica terziaria come l’Università e consentono ai candidati di conseguire capacità professionalizzanti indicate per l’inserimento lavorativo diretto nelle aziende del territorio.

Il Presidente della Fondazione, Dott. Ing. Roberto Guido Sgherri, si ritiene molto soddisfatto del significativo numero di domande ricevute, a testimonianza dell’interesse dimostrato anche dai giovani verso un settore in forte espansione e di fondamentale importanza per il nostro territorio.

Il corso, nato da specifiche esigenze delle Imprese operanti nel Porto della Spezia e nel Porto di Marina di Carrara è finanziato dal MIUR, Regione Liguria e Fondo Sociale Europeo.

Il corso prenderà avvio a fine gennaio.