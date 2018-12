Corso Haccp con il Cescot di Confesercenti

La Spezia - Il Cescot-Confesercenti comunica che martedì 18 dicembre alle 14.30 presso la sede della Spezia in Via del Prione 45 avrà inizio il Corso Haccp per Operatori del Settore Alimentare.

Il corso Haccp per Alimentaristi è rivolto agli addetti alla manipolazione degli alimenti che operano in una qualsiasi impresa alimentare pubblica o privata, con o senza fini di lucro (mense, ristoranti, catering, bar, attività alimentari, promoter di prodotti alimentari presso centri commerciali, grande distribuzione etc.)

Il corso erogato ai sensi del Reg. CE 852/04 è prerequisito allo svolgimento dell'attività.



Per informazioni ed iscrizioni: 0187 739305 - cescot.laspezia@libero.it