Corsi aggiornamento Haccp, iscrizioni aperte

A Sarzana, la Spezia, Monterosso, per il momento.

La Spezia - Confcommercio Imprese per l’Italia La Spezia apre le iscrizioni per il corso di aggiornamento Haccp. L’aggiornamento è infatti previsto ogni cinque anni e deve essere assolto obbligatoriamente da tutti gli operatori destinati a venire a contatto diretto o indiretto con gli alimenti. L’obbligo formativo varia in relazione alla mansione e al tipo di attività svolta e gli interessati potranno scegliere dove svolgere il corso tra diverse sedi dislocate sul territorio provinciale. Per il momento sono state fissate le date per i corsi che si svolgeranno a Sarzana, alla Spezia e a Monterosso, ma presto saranno inserite altre sessioni che avranno luogo a Lerici, a Porto Venere e in Val di Vara.



Per i titolari di imprese alimentari, per i responsabili dei piani di autocontrollo e per gli addetti alla preparazione sono previste tre sessioni di aggiornamento:

· Martedì 27 marzo 14-18 a Sarzana, nella sala della Pubblica Assistenza

· Mercoledì 4 aprile 14-18 alla Spezia nella sede di Confcommercio in via Fontevivo 18f.

· Martedì 10 aprile 14-18 a Monterosso.



Tre le sessioni previste anche dal corso di aggiornamento dedicato agli addetti alla somministrazione e alla vendita di alimenti e bevande:

· Mercoledì 28 marzo 14-18 a Sarzana, nella sala della Pubblica Assistenza

· Giove 5 aprile 14-18 alla Spezia nella sede di Confcommercio in via Fontevivo 18f.

· Giovedì 12 aprile 14-18 a Monterosso.



Gli interessati, per iscriversi o per avere semplicemente ulteriori informazioni possono rivolgersi a Carlotta Caracciolo (mail: sicurezza@confcommerciolaspezia.it tel.: 0187/5985215), Laura Rabà (mail: raba@confcommerciolaspezia.it tel.: 0187 5985138) o Laura Ghini (mail. ghini@confcommerciolaspezia.it tel.: 0187 5985133).