Coronavirus, chieste più tutele per portuali e autotrasportatori

La Spezia - Con il primo caso di coronavirus in Liguria, l'appello è quello di mantenere la calma e in tutti i settori lavorativi sono attivi tutti i protocolli. Se ne è parlato anche questa mattina, prima della diffusione della notizia da parte della Regione, nella sede della Cgil al termine dell'incontro in merito all'asta del bacino galleggiante in uso al cantiere del Muggiano (leggi qui e qui).

Attenzione alta all'interno del porto dove sono state adottate tutte le misure precauzionali. "Nei giorni scorsi - ha detto Marco Furletti della Uil - due autotrasportatori di Codogno sarebbero transitati alla Spezia sono stati rintracciati e si trovano in Lombardia dove risiedono. La sicurezza è massima e sono stati attivati tutti i protocolli. L'attenzione non è solo sul porto ma chiaramente anche sugli autotrasportatori che arrivano da zone esterne, in particolare da quelle dei focolai. Il 5 marzo si riunirà il Comitato di igiene e sicurezza però all'interno delle aziende e anche a quelle in appalto sono state attivate tutte le disposizioni necessarie. Sono in atto controlli serrati su quello che arriva in porto e per il personale a bordo. E' chiaro che per noi non è sufficiente e per la tutela dei lavoratori abbiamo mandato una lettera a tutte le associazioni di categoria dove richiamiamo al rispetto le linee guide del Ministero della Salute e abbiamo anche chiesto un rafforzamento per le forniture di dispositivi individuali aggiuntivi rispetto a quelli che sono già previsti all'interno di ogni singola azienda: mascherine, gel lavamani. Li c'è una difficoltà a trovarle sul mercato. Nei magazzii erano presenti scorte ma vista la situazione bisogna attivarsi per qualsiasi emergenza. Per quanto riguarda gli amortizzatori sociali dovremmo vedere come si evolverà la situazione: il 40 per cento dei traffici del nostro porto arriva dalla Cina. Senza fare allarmismi le ricadute saranno inevitabili".

Lara Ghiglione di Cgil ha aggiunto: "Lanciamo un appello affinchè si mantenga la calma e sottolineiamo la necessità di ringraziare tutto il personale medico sanitario che si sta impegnando attiviamente per la tutela della salute di tutti i cittadini".

Antonio Carro di Cisl ha aggiunto: "Siamo in costante contatto con i delegati nazionali e regionali affinché si arrivi ad un provvedimento nazionale che tuteli tutti i lavoratori vista questa nuova emergenza".



Elementi questi poi sottolineati in una nota congiunta, a firma di Cgil, Cisl e Uil in cui viene specificato: "I casi di contagio registrati in queste ore in alcuni specifici territori, aumentano il livello di preoccupazione al quale le autorità competenti devono rispondere, come stanno facendo, mettendo in campo tutti gli strumenti di prevenzione necessari. Dall'altro lato si devono evitare comportamenti irrazionali da parte di tutti. Il caos rischia di generare più danni del virus stesso. Cgil, Cisl e Uil stanno lavorando congiuntamente alle istituzioni per predisporre tutte le misure idonee alla tutela dei lavoratori sotto ogni punto di vista, sia sul piano della prevenzione dei rischi che sul piano della tutela della occupazione e del reddito. Filt, Fit e Uilt hanno avviato una serie di confronti con le associazioni datoriali e con le imprese al fine di verificare le iniziative di protezione dei lavoratori più esposti al contatto con il pubblico dentro il perimetro delle indicazioni fornite dal Ministero della Salute e dalle istituzioni locali. Nelle prossime ore seguiranno specifici comunicati di settore che dettaglieranno le iniziative messe in campo".

"Le nostre strutture territoriali sono impegnate a monitorare quanto sta accadendo e ad informare dettagliatamente i lavoratori sulle disposizioni di tutela messe in atto a livello aziendale e territoriale - conclude la nota nazionale -. In queste ore così delicate per il Paese, i lavoratori dei trasporti sapranno come sempre dimostrare responsabilità, garantendo, pur con le precauzioni sopra esposte, i servizi per la mobilità delle persone e delle merci che rappresentano, al pari di altri servizi, un bene fondamentale per tutti i cittadini".