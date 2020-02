Coronavirus, cancellate quattro navi in arrivo da Shanghai

La Spezia - "Per far fronte alle attuali condizioni di mercato e a causa delle recenti normative sanitarie, che incidono sulle fluttuazioni tra domanda e offerta sulla linea Asia/Mediterraneo, CMA CGM ha deciso di adeguare le proprie capacità del network al fine di mantenere un'alta qualità e affidabilità dei servizi". Con questa motivazione il gruppo francese ha annunciato due blank sailing che riguardano il porto della Spezia. Non arriveranno le navi attese per il 21 febbraio, 6 marzo, 20 marzo e 7 aprile in partenza da Shanghai e attive sul servizio MEX 2.