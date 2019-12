Copensi prestazioni aggiuntive, i sindacati: "Asl riveda le quote tariffarie"

La Spezia - Chiarito che in merito alla ennesima vicenda su i compensi delle prestazioni aggiuntive in Asl5 in seguito all’interesse delle sigle sindacali CgilFp, CislFps, UilFpl, Fials, l’azienda ospedaliera e tornata a più attente valutazioni: "E' interessante constatare come per una manciata di consensi in più sotto l’albero di Natale, si sia alimentato ad arte una guerra tra poveri per chi fosse più titolato o meno ad un maggiore compenso". Per le parti sociali il vero punto e semmai quanto Asl sia disposta a remunerare il proprio personale del comparto per "risolvere il suo ennesimo pasticcio legato alle infinite liste d’attesa, e non solo, visto che più volte ha palesato pregiudizi su richieste sindacali che avrebbero potuto premiare il proprio personale, come per altro disciplinato dal Ccnl. Asl5 chiede per l’ennesima volta un ulteriore sacrificio a coloro i quali già quotidianamente si affannano per impedire con la loro professionalità lo sfaldamento organizzativo di questa azienda sanitaria".



Ancora una volta infatti - lamentano i sindacati - si chiede il ricorso al senso di responsabilità degli operatori

sanitari nel periodo natalizio che non certo per il compenso economico, visto che stiamo parlando di poco più di 35 euro, si sono resi disponibili. Disponibilità, a quanto pare, agli sgoccioli. "Rigettiamo la strumentalizzazione di una graduatoria di professionalità, i sindacati da sempre difendono tutti i lavoratori, senza distinzioni e questo sempre faranno, non disconoscendo certamente il maggiore o minore coinvolgimento diretto o indiretto in prestazioni multidisciplinari, che comunque come già detto devono partire da un riconoscimento economico capace di impedire discrimine e soprattutto promuovere una guerra tra altissime professioni che nulla hanno per proprio conto da invidiare.

Per quanto sopra chiediamo ad Asl di attivarsi per rivedere le quote tariffarie, e una volta per tutte chiudere i tanti interrogativi economici con il comparto a fronte di risposte basate esclusivamente su pareri palesemente unilaterali".