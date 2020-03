Cooperative: "I lavoratori in appalto siano pagati a prescindere dalle prestazioni erogate"

La Spezia - La situazione determinata dall’emergenza Covid-19 (Coronavirus) sta mettendo in difficoltà gravissime le cooperative, i soci lavoratori, gli utenti, in diversi settori.



"Abbiamo segnalato il problema agli enti del territorio, e lo abbiamo fatto unitariamente, come Alleanza delle Cooperative. Siamo consapevoli - afferma il portavoce Enrico Casarino - della necessità di misure preventive per arginare il diffondersi del virus ma riteniamo che il costo delle misure prese dalle autorità non possa essere scaricato su cooperative e lavoratori. Siamo pertanto a richiedere che tutte le attività svolte in regime di appalto, convenzione, e tutte le forme contrattuali previste, vengano integralmente liquidate indipendentemente dalle prestazioni erogate. Si tratta di risorse già stanziate e quindi disponibili. Dai servizi educativi, all'assistenza scolastica, dal trasporto disabili, alla gestione dei musei e degli spazi culturali, alla ristorazione scolastica, l'emergenza tocca oltre decine di operatori e cooperative di cui alcune rischiano la chiusura. Ricordiamo che molti degli operatori impegnati nelle attività di cui sopra, per la natura stessa dei servizi, (assistenza scolastica, ristorazione scolastica, trasporto e accompagnamento persone disabili, ecc.) hanno un monte ore legato alla stagionalità e di conseguenza le loro ferie sono utilizzate per coprire i periodi di inattività e che le nostre cooperativa fanno sforzi importanti per garantire la continuità lavorativa. Chiediamo pertanto con forza un preciso impegno a impiegare le risorse già a disposizione, sia a tutela dei diritti dei nostri soci-lavoratori e delle nostre cooperative, già pesantemente penalizzate, sia a vantaggio della collettività in un momento particolarmente delicato come questo".